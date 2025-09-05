【前後編の前編／後編を読む】バツイチ独身サラリーマンが定年間近に計画した“無謀すぎる”不動産経営とは

今年、2025年からバブル世代男女の定年退職が一気に増加する。定年後には収入が減り、今までのような優雅な暮らしは難しくなるが…。平成末期から不動産事情を見つめてきたライター兼宅地建物取引士のM・M氏が、最近増加中の“バブル世代の珍トラブル”事例を教えてくれた。まず登場したのはバブル初期にイケイケの銀行系だった女性で…。

＊＊＊

バブル世代には“賃貸派”が意外と多いのですが、不動産業界ではそんなバブル的思考の帳尻が合わなくなってきている場面にたびたび遭遇します。

バブル時代、楽しく過ごした湘南の海。老後もそれを眺めて暮らせたら…！

私がお世話した中でも強烈なインパクトを残しているのはトミコさん（61歳＝2020年当時）、独身。若い頃は銀行系の関連会社に勤務し、旅行が大好きで年に2〜3回、海外旅行に行き「仕事帰りに若い男の子たちと飲みに行くのが楽しかったのよ」という方で、現在はクリーニング店の受付でパート勤務されています。アパートが取り壊しになるということで引っ越しの相談を受けました。

「老後は湘南の海の近くに住みたいわ。だからいいの。とりあえず数年住めれば」

バブルっぽく、そんな風に軽く考えていたトミコさんですが、お部屋探しは難航。パートは常勤で、社会保険にも入っているし、家賃が収入に対して不相応なわけでもありません。なのに、申込書を送っても年齢を理由に断られたり、管理会社の不動産屋に呼ばれて面接したものの「NG」をくらうなど、けんもほろろ。

問題は年齢です。見えない60の壁に阻まれ、審査は通ってもオーナーが嫌がる。つまりは事故物件になるリスクで、特に老夫婦より独居老人のほうが嫌がられます。

もしも急死して発見が遅れたら、原状回復の費用は莫大、資産価値はダダ下がり、「告知事項アリ」のコメントつきになります。

そうでなくても普通賃貸だと借主有利で退去してもらうのはなかなか大変なので、面倒な客を入れたがらない。都会の駅近物件なら、そんな人より条件のいい借主を選ぶというわけです。

本人は仮暮らしなので「木造アパートでいい」と豪語していましたが、また取り壊しになると大変だから…と説得して希望を軌道修正、駅近で狭い鉄筋マンションを提案したところ、ようやく審査が通り一安心しました。その部屋は投資物件で、オーナーが早く入居させたかったことが功を奏したようです。

契約も終え、あとは引っ越しと思いきや、荷作りがなんと当日間に合わず、1週間後にリスケ。資産価値のない服多すぎ、でも処分できない、段取りもできない…。

そんなトミコさんの計画性のなさに、またもバブルっぽさを感じました。

2度目の更新にトラブル

転居からあっという間に4年が経ち、2度目の更新を迎えました（ほらね、仮暮らしなんて無理だった）。ところが一向に更新の書類が届かない。しかも、トミコさんは区の家賃補助を受けていたので、更新した契約書のコピーを提出する必要がありました。管理会社に電話をするとガチャ切りされ、電話がつながらない。そこで私に相談が来ました。こうした複雑な案件に対峙できないのはお歳のせいなのか、バブル世代のせいなのか。

そういえば、この4年の間に管理会社が代わりました。私が設備の交換について交渉したときも、その対応に“学生起業家的な素人っぽさ”を感じていました。たしかに電話はつながらなくなっていたので、ホームページを見ると「NOT FOUND」…企業ページが消えている。

「家賃、振り込んだほうがいいかしら？」

そう言うトミコさんを制止し、私は登記簿からオーナーの住所と氏名を調べ、オーナーに管理会社と連絡がつかないこと、家賃が入金されているか確認して欲しい旨、お手紙を書きました。

悪い予感は的中、オーナーが所有する他の物件を管理している不動産屋から連絡がありました。管理会社がトンズラし、オーナーは家賃2か月分持ち逃げされたのでした。トミコさんは更新の際に来月分の家賃も払おうとしていたので4か月分持ち逃げされずに済んだのは不幸中の幸いといえます。

オーナーは、安い管理会社に任せて利幅を上げようとしたのがアダになりました。不動産業界は契約する際の仲介手数料が売上のメインで、賃貸管理だけで儲らない。この管理会社、所在地は東京駅至近のシェアオフィスで、賃貸管理だけやっている起業して2年に満たない“なんちゃって管理会社”。管理会社は免許不要なので、学生起業家あたりが浅はかにも“これなら儲かる”と思ったのでしょう。結局、オーナーは物件を手放し、オーナー側の管理会社が買い取り、オーナーチェンジを経て落ち着きました。

バブル世代の老後は

さらに1年後、トミコさんは肺がんが見つかり、放射線治療と抗がん剤治療を受けました。根っからの楽観主義でがんは克服しましたが、私がプライベートバンカーにお世話になって株を買っているとチラッと話すと、食い気味で紹介して欲しいと言う。ところが「夢のある会社が好きなの、ディズニーランドの株がいいわ」「抗がん剤にお世話になったから、抗がん剤の研究開発している企業の株を買う」と、お金を増やしたいのか、夢を買いたいのか…。あいまいな方にはご紹介できないので、はぐらかしました。

老後3,000万円は必要と言われている今、貯金は1,000万円以下だそう。厚生年金があるとはいえ、会社員の夫を亡くした主婦のほうが年金は高い。バブル世代は生活水準を下げられない生き物ですし、東京23区内在住でこの軍資金では不安です。最近、がんが再発し、新たな薬で治療をすすめているトミコさん。それでもバブル的「根拠のない自信」で、将来を不安に思わないのはいいことですが…現在66歳、国民健康保険で収入も下がった今、「湘南に住みたいわ」と言われても…。リモートワークで週2,3日出社で済むようになったこともあり、湘南エリアは家賃も高騰。もう審査は通らないと思います。

不動産屋は高齢者と金払いの悪い人は相手にしない業界。「ゆでガエル理論」ではありませんが、持ち家のないバブル世代は、徐々に家賃が生活を逼迫し、気づいたら生活が立ち行かなくなる日もそう遠くないんじゃないかと思います。

