プロ野球セ・リーグは4日、雨の中各地で3試合が行われました。

優勝マジック点灯中の阪神は5位の中日に勝利し“M4”としました。初回に主砲・佐藤輝明選手が先制の2ランホームランを放つと、7回で7点差と大きくリードを奪います。しかしその裏、細川成也選手に3ランホームランで4点を加えられると、8回でも1点を献上。しかし中日の攻撃はそこで終了し阪神が勝利を飾りました。本拠地での3連戦で優勝となるかもしれません。

2位巨人は6位のヤクルトに二桁失点で敗戦。頼れる主砲・村上宗隆選手が雨が降りしきるグラウンドで2本塁打6打点と大暴れ。その勢いでヤクルト打線が奮起し12得点で巨人を制圧。巨人は初回の岸田行倫選手のタイムリーのみで打線が沈黙。8回裏に雨が強まり、降雨コールド。巨人は連勝が止まりました。

こちらも雨の影響で6回表降雨コールドゲームとなった広島対DeNAは3回に桑原将志選手がタイムリーヒットを放ち得点。この一点を守り勝利しました。

▽4日のセ・リーグ結果

◆阪神 7-5 中日

勝利投手【阪神】岩貞祐太(3勝1敗)

敗戦投手【中日】涌井秀章(4勝4敗)

セーブ【阪神】岩崎優(1勝2敗30S)

本塁打

【阪神】佐藤輝明36号

【中日】細川成也15号

◆ヤクルト 12-1 巨人

勝利投手【ヤクルト】吉村貢司郎(5勝6敗)

敗戦投手【巨人】又木鉄平(0勝1敗)

本塁打

【ヤクルト】村上宗隆16号17号、オスナ11号

◆DeNA 1-0 広島勝利投手【DeNA】平良拳太郎(3勝3敗)敗戦投手【広島】郄太一(3勝1敗)