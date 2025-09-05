お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ、見取り図の盛山晋太郎（39）にツッコミを入れた。

盛山はテレビ朝日系「見取り図じゃん」で、timelesz菊池風磨（30）と共演。その盛山の態度に触れた。「見取り図盛山、菊池風磨にこびる」と前置きした上で「これちょっと大ニュースやな。ショックやわ盛山さん。ほんま、あんなおもろい人やのに。ちょっとシャバいかな、さすがに」と切り出した。

「菊池風磨と番組やってんねん。だから仲よくなったんやろ。それはええで。別に菊池風磨も悪くないねんけど」と語り、盛山の8月6日のXのポストについて言及し、自ら読み上げた。「timeleszのライブに行かせてもらいまして、初めてうちわを作ってみた！ 俺の知ってる風磨くんと違い、全力でアーティストでアイドルで元気と感動をもらいました。たぶんファンサもらった気がする。いや、多分じゃないな、あれは絶対に俺にや。そう思い込んで今日は寝ます」。そして粗品は「盛山さん、こう笑顔で会場外でうちわに『風磨くん』って書いてあるやつを持ってる写真。これショックやったわ。擦り寄り、きちぃ〜」と本音を吐露した。

「これなぁ、分かるねん。まぁジャニーズの名前出したらバズんねん、芸人って。それこそドーピングやねん。簡単に結果出んねん。政治とアイドル系、これは触れたら反響あって気持ちええねんけど、毒やから。それに染まってもうたらアレやし」と持論を展開した。

「で、盛山さんは、どっぷりやってんねん。何かちょっとダサかったかもな。いやそれは別に応援してる分にはええし、もちろん共演者でリスペクトあってええねんけど、なんかこの女ファンに擦り寄ってる感じが俺はショックやってんな。一番ダサいから、芸人がそれやるの。で、盛山さんめっちゃ芸人やん、俺らからしたら。それやっちゃうんや、みたいな。ちょっとショックやったな、シャバすぎて」と何度も繰り返した。

続けて「こんなつぶやき見たくなかったもんな、モリシ（盛山）の。たぶんファンサもらった気がするって。しょうもなすぎへん？」と投げかけた。粗品も自身のXで中島健人について言及したことがあったといい「俺もショックがられてたってことかな？ それは反省にもなるな」と語った。

「ちょっと1個フォローするとしたら、盛山さんってほんまに根っからそういうのを楽しむ人でもあるから。きっとtimeleszのライブでも本気で盛り上がってたと思うねん」としつつも「芸人だけでしゃべる時の独特のさ、学生時代から続くこのイケメンへのコンプレックスじゃないけど、ジャニーズとかアイドルとかなんやねん、おもろいやつの方が正義やろ、みたいな反骨心はもうなくなってるよな」と指摘した。