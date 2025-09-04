CONZが渋谷パルコにオープン　メンズとウィメンズを揃える国内初の複合型店舗

TOKYO BASEが運営するセレクトショップ「コンズ（CONZ）」が、渋谷PARCO 4階に同ショップ最大級の店舗を9月16日にオープンする。店舗面積は150平方メートル。

同店舗は、メンズ、ウィメンズをはじめとする幅広いラインナップを揃える国内初の複合型店舗として展開。内装デザインは、コンズの全店舗を手掛けてきた「DAIKEI MILLS」が担当し、ブランドの世界観である「ミックス感」を空間に落とし込んだ。

店頭では、全45ブランドのアイテムを展開。メンズでは、「ジェンイェ（JIAN YE）」「コウタグシケン（Kota Gushiken）」「フィンガリン（PHINGERIN）」など、ウィメンズでは「アコーディオン（A CCORDION）」「ジェーン スミス（JANE SMITH）」「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」などをラインナップする。

また、オープンを記念して別注アイテムを販売。メンズでは「マーカ（marka）」に別注した軽やかなウール素材を採用したスイングトップ（6万3800円）と、「ネバーフォーゲット（NVRFGT）」に別注した独自のローテンション織りで製作したデニム生地のワイドレッグパンツ（3万8500円）とツイステッドパンツ（4万700円）を展開し、ウィメンズでは「オープン セサミ クラブ（OPEN SESAME CLUB）」に別注したブランドの人気シリーズ「ドリアン」のショート丈ニットキャミソール（2万7500円）と、「クヌース マーフ（Knuth Marf）」に別注したアーティストのKotoka Izumiのグラフィックを配した「タトゥーパンツ」のコンズ限定カラー（1万4850円）を用意する。

◾️CONZ WOMENS 渋谷

オープン日：2025年9月16日（火）

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ4階