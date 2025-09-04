あのがアパレルブランド「ヘルブラウ」を設立　「school」をテーマにしたコレクションを発売

アーティストのあのが、アパレルブランド「ヘルブラウ（HELL BLAU）」を⽴ち上げた。現在、ファーストコレクションを公式オンラインストアで取り扱っている。

ヘルブラウは、「⾃分が本当に着たいと思える服をつくりたい」という想いから誕生。あのらしいユーモアと個性を⽇常にプラスするアイテムを展開する。

ファーストコレクションは「school」をテーマに設定。学校が嫌いだった同氏の経験を元に、あえてスクールテイストのアイテムを製作した。アイテムは、取り外し可能なレースをあしらったテーラードジャケット（3万8500円）とセットアップで着用できるワイドパンツ（2万8000円）、ハーフパンツ（2万3000円）、プリーツスカート（2万2000円）のほか、「違和感」をコンセプトに裏地にプリントを施したTシャツ（8800円）、ダメージ加⼯のバランスを細部までこだわったというダメージデニムパンツ（BLUE 2万9800円、BLACK・WHITE 2万7000円）、あのが⼤好きな「⻭」をモチーフにした5個入りのピンズセット（3500円）の全7型を展開する。

今後、ジャージーやルーズソックスなどのアイテムを2025年冬頃に展開する計画だという。

◾️ヘルブラウ：公式サイト