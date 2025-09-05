　5日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6081枚だった。うちプットの出来高が3964枚と、コールの2117枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の760枚（1円安8円）。コールの出来高トップは4万3500円の352枚（90円高240円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 9　　　 0　　　 1　　49000　
　　 2　　　 0　　　 2　　48000　
　 116　　　+1　　　 4　　47000　
　　27　　　+1　　　 6　　46250　
　　81　　　+1　　　 7　　46000　
　　13　　　+2　　　 9　　45750　
　　 2　　　-1　　　 8　　45625　
　　43　　　+6　　　16　　45500　
　　 5　　　+2　　　12　　45375　
　　18　　　+7　　　19　　45250　
　　12　　　+9　　　25　　45125　
　 193　　 +14　　　32　　45000　
　　14　　　+9　　　31　　44875　
　　27　　 +14　　　40　　44750　
　　 7　　　+9　　　40　　44625　
　 165　　 +20　　　56　　44500　
　　11　　 +14　　　57　　44375　
　　51　　 +27　　　80　　44250　
　　27　　　+8　　　72　　44125　
　 267　　 +46　　 120　　44000　
　　18　　 +46　　 135　　43875　
　　73　　 +45　　 155　　43750　
　　18　　 +50　　 175　　43625　
　 352　　 +90　　 240　　43500　
　　26　　　 0　　 170　　43375　
　　56　　 +70　　 285　　43250　
　　17　　 +85　　 340　　43125　　 620 　　-190　　　 2　
　 296　　+125　　 420　　43000　　 525 　　-145　　　20　
　　 4　　 -10　　 310　　42875　　 480 　　　　　　　 8　
　　42　　+110　　 510　　42750　　 525 　　-160　　　 4　
　　13　　+135　　 600　　42625　　 375 　　 -90　　　 8　
　　81　　+135　　 665　　42500　　 315 　　 -95　　　55　
　　 8　　+140　　 745　　42375　　 275 　　 -80　　　12　
　　 3　　+140　　 830　　42250　　 235 　　 -80　　　12　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 205 　　-140　　　 5　
　　 1　　 -15　　 795　　42000　　 175 　　 -65　　 432　
　　 6　　 -15　　 885　　41875　　 170 　　 -45　　　31　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 140 　　 -45　　　46　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 125 　　 -55　　　 4　
　　 1　　 -15　　1220　　41500　　 100 　　 -50　　 252　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 135 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　78 　　 -37　　　84　
　　　　　　　　　　　　　41125　　　74 　　 -36　　　 5　
　　 1　　+220　　1885　　41000　　　59 　　 -30　　 321　
　　　　　　　　　　　　　40875　　　52 　　 -29　　　17　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　50 　　 -21　　　60　
　　　　　　　　　　　　　40625　　　48 　　 -17　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　37 　　 -23　　　80　
　　　　　　　　　　　　　40375　　　38 　　 -15　　　20　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　35 　　 -13　　　15　
　　　　　　　　　　　　　40125　　　30 　　 -16　　　 8　
　　11　　+300　　2900　　40000　　　24 　　 -16　　 349　
　　　　　　　　　　　　　39875　　　33 　　　-3　　　17　