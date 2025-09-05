日経225オプション9月限（5日夜間） 3万6000円プットが出来高最多760枚
5日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6081枚だった。うちプットの出来高が3964枚と、コールの2117枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の760枚（1円安8円）。コールの出来高トップは4万3500円の352枚（90円高240円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
9 0 1 49000
2 0 2 48000
116 +1 4 47000
27 +1 6 46250
81 +1 7 46000
13 +2 9 45750
2 -1 8 45625
43 +6 16 45500
5 +2 12 45375
18 +7 19 45250
12 +9 25 45125
193 +14 32 45000
14 +9 31 44875
27 +14 40 44750
7 +9 40 44625
165 +20 56 44500
11 +14 57 44375
51 +27 80 44250
27 +8 72 44125
267 +46 120 44000
18 +46 135 43875
73 +45 155 43750
18 +50 175 43625
352 +90 240 43500
26 0 170 43375
56 +70 285 43250
17 +85 340 43125 620 -190 2
296 +125 420 43000 525 -145 20
4 -10 310 42875 480 8
42 +110 510 42750 525 -160 4
13 +135 600 42625 375 -90 8
81 +135 665 42500 315 -95 55
8 +140 745 42375 275 -80 12
3 +140 830 42250 235 -80 12
42125 205 -140 5
1 -15 795 42000 175 -65 432
6 -15 885 41875 170 -45 31
41750 140 -45 46
41625 125 -55 4
1 -15 1220 41500 100 -50 252
41375 135 +5 1
41250 78 -37 84
41125 74 -36 5
1 +220 1885 41000 59 -30 321
40875 52 -29 17
40750 50 -21 60
40625 48 -17 6
40500 37 -23 80
40375 38 -15 20
40250 35 -13 15
40125 30 -16 8
11 +300 2900 40000 24 -16 349
39875 33 -3 17
