日経225オプション10月限（5日夜間） 4万4500円コールが出来高最多221枚
5日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は999枚だった。うちコールの出来高が663枚と、プットの336枚を上回った。コールの出来高トップは4万4500円の221枚（60円高310円）。プットの出来高トップは3万9000円の35枚（40円安180円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 3 51000
32 +4 9 50000
19 +6 15 49000
38 +10 28 48000
75 +17 55 47000
55 +33 115 46000
15 +35 135 45750
4 115 45625
25 +45 160 45500
9 +25 135 45375
11 +30 150 45250
41 +45 220 45000
1 +10 195 44875
10 +10 210 44750
1 +70 265 44625
221 +60 310 44500
4 +45 305 44250
27 0 355 44000
34 +80 485 43750
1 +110 520 43625
12 +125 610 43500
3 +150 655 43250
1 640 43125
14 +150 830 43000 1230 2
1 745 42875
42750 1135 2
4 +145 1060 42500 1120 +35 5
1 990 42375
42000 780 -180 10
41500 600 -65 8
1 1850 41000 470 -60 16
2 2370 40500 370 -60 6
40250 390 -5 2
40000 300 -40 16
39750 290 -15 3
39500 230 -35 14
39375 260 0 1
39250 215 -30 3
39000 180 -40 35
38500 150 -30 3
38250 160 -5 2
38000 120 -30 34
37750 105 -25 2
37500 115 -5 7
37000 85 -15 19
36750 89 -4 5
36500 75 -11 3
36000 60 -15 13
35500 60 -7 4
35000 45 -14 19
34750 48 1
34000 41 -8 16
