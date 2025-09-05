　5日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は999枚だった。うちコールの出来高が663枚と、プットの336枚を上回った。コールの出来高トップは4万4500円の221枚（60円高310円）。プットの出来高トップは3万9000円の35枚（40円安180円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 3　　51000　
　　32　　　+4　　　 9　　50000　
　　19　　　+6　　　15　　49000　
　　38　　 +10　　　28　　48000　
　　75　　 +17　　　55　　47000　
　　55　　 +33　　 115　　46000　
　　15　　 +35　　 135　　45750　
　　 4　　　　　　 115　　45625　
　　25　　 +45　　 160　　45500　
　　 9　　 +25　　 135　　45375　
　　11　　 +30　　 150　　45250　
　　41　　 +45　　 220　　45000　
　　 1　　 +10　　 195　　44875　
　　10　　 +10　　 210　　44750　
　　 1　　 +70　　 265　　44625　
　 221　　 +60　　 310　　44500　
　　 4　　 +45　　 305　　44250　
　　27　　　 0　　 355　　44000　
　　34　　 +80　　 485　　43750　
　　 1　　+110　　 520　　43625　
　　12　　+125　　 610　　43500　
　　 3　　+150　　 655　　43250　
　　 1　　　　　　 640　　43125　
　　14　　+150　　 830　　43000　　1230 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　 745　　42875　
　　　　　　　　　　　　　42750　　1135 　　　　　　　 2　
　　 4　　+145　　1060　　42500　　1120 　　 +35　　　 5　
　　 1　　　　　　 990　　42375　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 780 　　-180　　　10　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 600 　　 -65　　　 8　
　　 1　　　　　　1850　　41000　　 470 　　 -60　　　16　
　　 2　　　　　　2370　　40500　　 370 　　 -60　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 390 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 300 　　 -40　　　16　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 290 　　 -15　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 230 　　 -35　　　14　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 260 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 215 　　 -30　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 180 　　 -40　　　35　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 150 　　 -30　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 160 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 120 　　 -30　　　34　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 105 　　 -25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 115 　　　-5　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　85 　　 -15　　　19　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　89 　　　-4　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　75 　　 -11　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　60 　　 -15　　　13　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　60 　　　-7　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　45 　　 -14　　　19　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　48 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　41 　　　-8　　　16　