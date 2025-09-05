この記事をまとめると ■アメリカの治安はあまりよくないといわれている ■クルマへの乗り降りの際に犯罪が発生しがちなためアメ車は防犯装備が充実している ■日本も国際化しつつあるのでクルマへの防犯装備は他人事ではなくなってきている

防犯対策はアメリカ車にとってマスト

先日、最新型のアメリカンブランド車の撮影に立ち会う機会があった。クロスオーバーSUVであったので、リヤのラゲッジルームを撮影しようと思い、テールゲートを開けようとリヤへまわったのだが、開けるためにタッチする場所やボタンがどうしてもわからなかった。

というよりも、筆者が確認した限りでは、日本車などではナンバープレート照明あたりを手探りすると、そこにリヤゲートが開くタッチ（あるいはスイッチなど）部分があるのだが、当該車は明らかにそれが存在しなかった。外資ブランド車ではリヤの下まわりに足を入れると自動的にリヤゲートが開く仕かけがよくあるので、リヤの下まわりで足をブラブラさせても無反応であった。

結局、車内前席のルームミラー付近にスイッチがあったので、それで開けることにした。しかも、4分の3だけゲートを開くことができるなど、調整機能も存在していた。たいていはドアロックリモコンにドアのほかに、トランクやリヤゲートを開ける機能もあるので、クルマ側にリリース装置をあえて装着する必要がないとの判断かもしれない。

そもそも治安があまりよくないアメリカだが「9.11」、つまりアメリカ同時多発テロ事件以降は治安状況も改善傾向にあったのだが、ここ数年は1980年代あたりに戻ったかのごとく、ニューヨークなどの大都市を中心に治安状況は悪化の一途を辿っている。

筆者が初めてアメリカを訪れたのは1980年代後半、そのとき聞いたのが、「クルマに乗り降りするときが犯罪者にもっとも狙われやすい」とのことであった。とくに危険なのが夜間となるのだが、物影から犯罪者が様子を見ているので、クルマを乗り降りする瞬間に強盗に遭遇することが多いというのである。それもあってか、アメリカ車（というかアメリカで販売されるクルマ全般）のドアロックは2段階式となっているのが一般的。

たとえばキーレスタイプでリモコンにてドアロック解除するときは、1度押しでは運転席のみ、2度押しですべてのドアが解錠されることになる。これはひとりでクルマを利用している際などでは、不用意に運転席以外のドアを解錠してしまうと、犯罪者が車内に乗り込んできてしまうことを防ぐ意味もあるようだ。

また、筆者が見た限り、アメリカで販売されているクルマは、助手席側にも集中ドアロックの操作スイッチがある。これもドライバーが一時的にクルマから離れるときなど、残された乗員を犯罪から守るためのものともいわれている。ドアロックは安全装備か防犯装備かという論争が一時盛り上がったが、アメリカでは防犯装備という認識となっている。

治安の悪化は日本でも他人事ではない

夜間にアメリカでスーパーやホームセンターに行くと、広い駐車場なのに建物入口近くに駐車車両が集中して停まっている。これも夜間のクルマへの乗降時は大変危険なので、可能な限り犯罪遭遇リスクを減らすということで、アメリカでは当たり前の行動となっているようである。

日本では車速感応型集中ドアロックはあまり装着が普及していないが、アメリカではマストアイテムかのごとく、当たり前のように装備されているのも防犯対策のひとつだ。

日本国内のタクシーでは、車庫を出るときにドアロックの確認をする事業者も珍しくない。後席ドアはチャイルドロックも必ずONにしておくようにしている。これは、自動ドアを採用しているので、ドアの開閉操作を運転士に任せてほしいということもあるが、料金を踏み倒して逃亡されるのを防ぐという意味も含まれている。いまはキャッシュレスが主流だが、それでもシステムエラーなどもあるので、きちんと支払い確認ができるまではドアを開けないのが大原則となっているのだ。

また、周囲の車両との交通トラブルとなったときも、相手がドアを開けて運転士を車内から引きずり降ろそうとするのを防ぐという意味もあるようだ。一般車両でもここ最近は煽られるなど交通トラブルに遭遇するリスクが高まってきており、「ドアロックは必ずすること」ともいわれるようになってきたので、今後は車速感応型ドアロックが広く普及していくかもしれない。

日本では電動オートクロージャ―（自動でドア開閉する装置）のスライドドアを採用するミニバンなどが当たり前のように走っているが、アメリカだけではなく海外では電動スライドドアだと、開閉に時間がかかり犯罪遭遇リスクが高まるということもあり、日本ほどスライドドア車が普及していないのかもしれないと、筆者は考えている。

防犯というものに重きをおくアメリカ車を試乗するときは、前述のように、日本ではあまり考えられないことを想定した装備を注意深くチェックするのを筆者は心がけている。

日本も国際化が進むなか、治安悪化が叫ばれて久しい。このまま日本が治安悪化していくと、すでにあらゆる意味で防犯を重視しているアメリカ車を参考とし、日本でもその防犯意識の高さがより注目されていくかもしれない。