◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 12-1 巨人(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)

岐阜で行われた巨人とヤクルトの試合で、今年の夏の甲子園でベスト4まで進んだ県立岐阜商業の野球部3年生たちが、スタンドから観戦しました。

生まれつき左手の指を欠損していながらも、甲子園で攻守にわたって大活躍を見せた横山温大選手は、プロのプレーに「自分たちも勇気づけられるプレーをたくさん見せていただいた。これからに生きるプレーを、たくさんいいプレーを見せていただいたので、自分にも刺激になりましたし、レベルも全然違いましたし、そこはすごく、勉強させていただいています」と語りました。

自身は中日ファンと言いますが、巨人では同じ名前の左腕・井上温大投手と主砲・岡本和真選手のファン。

岡本選手のすごさを聞かれると「体つきとかも含めて全て、打撃もすごいいいですし、そういうところが憧れる」と話しました。

また自身と同じ左打者のヤクルト・村上宗隆選手については「ホームランバッターですごく良いバッターですし、動画とかを見て参考にしています」とコメント。

その村上選手はこの試合で先制2ランと満塁弾を放ち、2本塁打6打点と大暴れ。この活躍に「いや、もうさすがだなって思いました」と、横山選手は笑顔を見せました。