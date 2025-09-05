広島・床田寛樹投手（３０）がプロ初の中４日で７日・阪神戦（甲子園）に先発することが４日、決まった。新井監督が先発ローテの再編を明言した。床田は２日・ＤｅＮＡ戦で今季最短の２回７失点ＫＯされたが、ここまでチーム最多９勝。ＣＳ進出へ向けて首位を走る虎狩りを託す。試合は六回降雨コールドで敗れ、３位・ＤｅＮＡと２差に拡大。５日からの阪神３連戦で再浮上を目指す。

カード勝ち越しを狙った一戦は、降り注ぐ雨粒にさえぎられた。２度の降雨中断を挟み、午後９時２１分に無念のコールド負けが決まった。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差は２に拡大。新井監督は「もちろん悔しいけど、天気が良くないことは分かっていた。相手も同じ条件でやっているので」と潔く敗戦を受け止めた。

５日からは舞台を甲子園に移して、阪神３連戦に臨む。相手は優勝へのマジックを４としているが、広島にとってはＣＳへ向けて負けられない試合が続く。指揮官は「（７日の）日曜日に行く。中４日で」と、床田を今季初の中４日で先発させると明かした。

床田は２日・ＤｅＮＡ戦に先発するも、今季最短の２回６安打７失点で降板。同戦の試合後には「いきなり打たれたので、次が大事になるとは思う。何とかまた初回、頑張れるようにできれば」と修正を誓っていた。

思わぬ乱調も、球数は５４球だった。ここまでチームトップの９勝を挙げ、３年連続の２桁勝利に王手をかけている先発陣の軸。“中４日解禁”は、その安定感を生かせる起用になる。新井監督も「本人も悔しいだろうし、あのゲーム（２日）の最中に決めた。だから二回で代えた。彼には一つでも多く投げてもらいたいので」と今季終盤のフル回転に期待を寄せた。

通常、先発投手は登板２日後が休養日になるが、左腕はこの日の試合前練習に参加した。２３年には９月２６日・中日戦に先発して、中４日で１０月１日・阪神戦に救援登板した。いずれも先発登板での中４日は、プロ入り初になる。

床田は昨年９月に５戦４敗。その経験を踏まえ「昨年も１勝もできなくて、しんどくなる時期。だけど、まずは次の阪神戦を全力で頑張ります」と気合を入れた。

５日の初戦は、森が先発。自己最多を更新する６勝をマークしている若鯉が先陣を切り、６日に先発予定の常広にバトンをつなぐ。常広は前回８月３１日・ヤクルト戦で、４回１０安打５失点でプロ初黒星を喫した。イニング、被安打、失点はいずれも自己ワーストだった。自身初の中５日で“変わり身”を示す。

チームは２カード連続の負け越しで、ＣＳ争いから一歩後退。Ａクラス入りを懸けた勝負どころ。床田を含めた投手陣の奮起に期待がかかる。