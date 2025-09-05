世界選手権

バレーボール女子の世界選手権は3日、タイで準々決勝が行われ、日本がオランダに3-2（20-25、25-20、22-25、25-22、15-12）で勝利し、準決勝に進出した。試合終了間際、主将・石川真佑がとった行動がファンを感激させている。

最終第5セット。石川のスパイクが決まり、日本がマッチポイントを決めたように見えたが、オランダがタッチネットがあったのではないかとチャレンジ。リプレー検証される間、泣き出しそうな表情で見守る関菜々巳の肩に石川が手を置くと、「大丈夫、大丈夫」と言うように声をかけていた。リプレー検証の結果、日本に反則はなくそのまま勝利。コート上で歓喜が爆発した。

TBS系列での地上波生中継でも映っていたワンシーン。ネット上のファンからは「真佑ちゃんの『大丈夫大丈夫』、さすがキャプテン」「今にも泣きだしそうになってる関ちゃんに大丈夫大丈夫。って冷静に声かけてる石川真佑 一生ついていきます」「泣けました 真佑キャプテンかっこよすぎです」「セナさんに声をかけている真佑ちゃんをみて大号泣」「声かける石川で泣いちゃった」などの声が上げられている。



（THE ANSWER編集部）