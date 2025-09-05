メーガン妃、アフィリエイトビジネスから撤退か
メーガン妃が、“厳選した”お気に入りアイテムを紹介していたアフィリエイトビジネスから、手を引いたようだ。
【動画】メーガン妃、インスタ復帰後初の投稿 裸足でビーチを駆け、砂に「2025」
MailOnlineによると、妃は今年3月、コンテンツクリエーターやインフルエンサーが、商品を紹介することでアフィリエイト収入を得られるプラットフォーム「ShopMy」の利用をスタートし、インスタグラムのアカウントにShopMyへのリンクを追加。ShopMyのページには、「私が大好きなものを厳選してまとめたコレクションです。楽しんでいただけたら嬉しいです！」と書かれていた。
妃はここで、マヤ・ブレナーの金＆ダイヤモンドのペンダント、ハイジ・メリックのドレス、サンローランやエメ・パーソンズのサンダルなど、ハイブランドのアイテムを紹介。20ポンド（約4000円）のTシャツから、1600ポンド（約32万円）のシルクガウンまで、様々なアイテムをおススメしていたそうだ。
ところが、現時点でShopMyの妃のページをチェックすると、「コレクションがありません。このキュレーターは、まだコレクションを追加していません」とメッセージが書かれており、過去に掲載されていたアイテムも削除されていることが分かる。また妃のインスタグラムにも、ShopMyへのリンクが見当たらない。
メーガン妃はアフィリエイトビジネスからの撤退について、コメントを発表していないが、今年ライフスタイルブランドAs Everを正式にローンチしており、同サイトでは、これが好調であることが関係しているのではないかとみている。
