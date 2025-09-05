金曜ロードショー40周年特別番組『国民が選んだ忘れられない名シーン』、10.3放送決定
10月3日21時より40周年を迎える「金曜ロードショー」の特別番組『国民が選んだ忘れられない名シーン』（日本テレビ系）が放送されることが発表された。
【写真】今から60年以上も前に作られたアニメーション映画の金字塔『眠れる森の美女』場面写真ギャラリー
前身の番組「水曜ロードショー」が金曜日に移動し、「金曜ロードショー」としてスタートしたのが1985年10月4日。同番組ではこれまで数多くの作品を放送してきた。そんな「金曜ロードショー」は、この10月で40周年を迎える。
このたび、40周年を記念して、過去に放送された作品から視聴者リクエストの多かったシーンを厳選して一挙大公開。「金曜ロードショー」ならではの特別解説付きでおくる。
さらに、大物俳優たちからの熱いコメントも。名シーンだけを集めた豪華2時間に期待が高まる。
金曜ロードショー40周年特別番組『国民が選んだ忘れられない名シーン』は、日本テレビ系にて10月3日21時放送。
【写真】今から60年以上も前に作られたアニメーション映画の金字塔『眠れる森の美女』場面写真ギャラリー
前身の番組「水曜ロードショー」が金曜日に移動し、「金曜ロードショー」としてスタートしたのが1985年10月4日。同番組ではこれまで数多くの作品を放送してきた。そんな「金曜ロードショー」は、この10月で40周年を迎える。
このたび、40周年を記念して、過去に放送された作品から視聴者リクエストの多かったシーンを厳選して一挙大公開。「金曜ロードショー」ならではの特別解説付きでおくる。
さらに、大物俳優たちからの熱いコメントも。名シーンだけを集めた豪華2時間に期待が高まる。
金曜ロードショー40周年特別番組『国民が選んだ忘れられない名シーン』は、日本テレビ系にて10月3日21時放送。