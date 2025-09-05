平愛梨、12年ぶりドラマ出演！ 松下洸平主演『放課後カルテ 2025秋』、大谷亮平ら新キャスト発表
9月24日21時から放送される松下洸平主演のスペシャルドラマ『放課後カルテ 2025秋』（日本テレビ系）の追加キャストとして、大谷亮平、平愛梨、永田崇人、金井美樹、内田慈、石野真子の出演が発表された。
2024年10月期に放送された連続ドラマ『放課後カルテ』の続編となる本作。あの超偏屈な問題医が帰ってくる。言葉や態度が悪いのは相変わらず。しかし、彼にもちょっと変化が…？ 小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野（松下）が今度は中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。
大谷亮平と平愛梨は、牧野（松下）が勤務した小学校にいた子ども、藤野一希の両親・藤野剛毅と伽耶を演じる。中学校という新しい環境になじめずにいた一希は、父・剛毅（大谷）が突然新しい母・伽耶（平）と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた。
内田慈と永田崇人は、牧野が病院で担当する患者の保護者・神谷瑠美と近藤亮、金井美樹は篠谷（森川葵）が担任する1年生児童の母・小笠原友美、石野真子は牧野が勤める病院の院内学級教師・桐原先生を演じる。
大谷は藤野剛毅役について「不器用で少し配慮の足りない男でしたね（笑）」と笑いつつ、「家族の在り方や繋がりの大切さを改めて感じたし、何より息子との難しい関係性を芝居で存分に楽しませてもらいました」と話した。
平は実に12年ぶりというドラマ出演について「実際に4男児の幼い子達と毎日過ごす中、不器用な私は台詞覚えやお芝居をするということの難しさに、不安で仕方ありませんでした」と素直な思いを吐露しながら、「どのスタッフさんも優しく声をかけてくださり、一気に不安がなくなりました！」と久々のドラマ現場の感想を語った。
スペシャルドラマ『放課後カルテ 2025秋』は、日本テレビ系にて9月24日21時放送。
※大谷亮平＆平愛梨 コメント全文は以下の通り
【大谷亮平＆平愛梨 コメント全文】
◆大谷亮平 コメント
今回演じた役は不器用で少し配慮の足りない男でしたね（笑）。
それ故に息子に辛い思いをさせ心苦しい瞬間も多々ありましたが、このドラマを通して家族の在り方や繋がりの大切さを改めて感じたし、何より息子との難しい関係性を芝居で存分に楽しませてもらいました。
心温まる素敵な作品ですので、是非沢山の方に見て頂ければ嬉しいです。
◆平愛梨 コメント
長く女優業をやっていない私にお話をいただき、大変恐縮です。
実際に4男児の幼い子達と毎日過ごす中、不器用な私は台詞覚えやお芝居をするということの難しさに不安で仕方ありませんでした。
ですが12年ぶりのドラマ現場はセットに入ると自然と感情移入し、本当に苦しくて涙が止まらなくなってしまうこともありましたが、どのスタッフさんも優しく声をかけてくださり、一気に不安がなくなりました！
“諦めないで向き合うことの大切さ” 必ず気持ちは伝わるということを伝えたいです。
私の演技は…お手柔らかに…よろしくお願いします…！！
