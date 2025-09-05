長濱ねる、27歳誕生日を報告 広瀬アリスが“全力”で祝福
タレントで女優の長濱ねるが4日、自身のインスタグラムを更新し、27歳の誕生日を迎えたことを報告した。撮影現場で祝福を受けた様子を公開し、ファンから多くの祝福メッセージが寄せられている。
【写真】長濱ねる、ギャル姿に驚きの声 「別人かと」「ギャップすごすぎる！」
長濱は「撮影でケーキいただいたよ 27歳になりました 皆さま、いつもありがとうございます」とつづり、誕生日ケーキの写真を添えて投稿。ファンへの感謝を伝えた。
昨年放送のドラマ『366日』（フジテレビ系）で共演した女優の広瀬アリスは、自身のXを更新し「我らがぁぁぁぁぁぁぁ長濱ねる氏のぉぉぉぉぉぉぉ お誕生日でございまぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁす！！」と盛大に祝福。仲の良さをうかがわせる投稿が注目を集めた。
ファンからも「お誕生日おめでとう」「素敵な年になりますように」「27歳もねるちゃんの活躍が楽しみ」といった声が多数寄せられている。
引用：「長濱ねる」インスタグラム（＠nerunagahama_）、「広瀬アリス」X（＠Alice1211_Mg）
