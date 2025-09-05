“ブリッジ芸”で話題のグラドル、破壊力バツグンの街角ショットでファン昇天
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが、4日までにインスタグラムを更新し、街角で撮影したジーパンスタイルのカジュアルな姿を公開し、ファンをドギマギさせている。
【写真】椚マイカ、スタイル抜群！（20枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚はこの日「あしたお天気悪いってね」と翌日の天候に気遣いながら、街角で撮ったスナップショットを公開。写真の中の椚は、ガードレールに腰掛けたジーパンスタイル。トップスはパーカーのようだが、ジッパーが閉じきれないような溢れんばかりのダイナマイトバディがさく裂している。
椚の投稿にファンからは「スタビジュファッション無双すぎ」「めっちゃ可愛い」「今日もむっちゃくちゃ可愛い〜〜すっごく魅力的で爽やか」といった反響が集まっている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）
