『愛の、がっこう。』愛実＆カヲルが再会 アイスを食べさせ合う場面に「尊すぎ」「幸せな空間」の声
木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第9話が4日に放送。ラストの愛実（木村）とカヲル（ラウール）に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第9話 場面カット
「THE JOKER」に警察の強制捜査が入ったことが報道されていた。カヲルも警察で事情聴取を受けることに。最後に調書を渡され、間違いがないか確認するように言われるが、識字に問題を抱えるカヲルはそれを読むことができない。愛実は、担当の刑事にカヲルの事情を話し、配慮してほしいと必死に訴えた。
無事に家が決まり、一人暮らしをスタートさせた愛実。川原（中島歩）と愛実は正直に話し合い、円満に婚約破棄をする。川原はカヲルの元を訪れて婚約破棄したことを明かし、愛実の住所を渡した。愛実とはもう会わないと言うカヲルに川原は「愛実さんに会いに行け」と伝えた。
カヲルは愛実の家を訪れたが、愛実はちょうど買い物に出ていた。しかしその後、愛実とカヲルは公園で再会。二人は並んで座って話し、笑いながらアイスを食べさせ合うのだった。
二人が再会し笑顔で話すラストに、視聴者からは「なんだ、この幸せ溢れる最後は」「なんだこの幸せな空間！！！」「やっぱりこの2人の雰囲気が大好き」「尊すぎ」「幸せになってください」「かわいい」「キュン…」などの反響が集まっている。
ドラマ『愛の、がっこう。』は、TVer、FODなどで見逃し配信中。
【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第9話 場面カット
「THE JOKER」に警察の強制捜査が入ったことが報道されていた。カヲルも警察で事情聴取を受けることに。最後に調書を渡され、間違いがないか確認するように言われるが、識字に問題を抱えるカヲルはそれを読むことができない。愛実は、担当の刑事にカヲルの事情を話し、配慮してほしいと必死に訴えた。
カヲルは愛実の家を訪れたが、愛実はちょうど買い物に出ていた。しかしその後、愛実とカヲルは公園で再会。二人は並んで座って話し、笑いながらアイスを食べさせ合うのだった。
二人が再会し笑顔で話すラストに、視聴者からは「なんだ、この幸せ溢れる最後は」「なんだこの幸せな空間！！！」「やっぱりこの2人の雰囲気が大好き」「尊すぎ」「幸せになってください」「かわいい」「キュン…」などの反響が集まっている。
ドラマ『愛の、がっこう。』は、TVer、FODなどで見逃し配信中。