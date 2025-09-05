イラストレーターのBotamochiさんの漫画「ケータイ落とした！」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

イルミネーションを見に行ったとき、携帯を落としたことに気付いた夫。来た道を戻って探すも見つからず、諦めかけていたのですが…という内容で、読者からは「日本人のよさを感じますね！」「私も見つけたら交番に届けます」などの声が上がっています。

“届ける文化”の素晴らしさ

Botamochiさんは、インスタグラムで作品を発表しています。Botamochiさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「ケータイ落とした！」を描いたきっかけを教えてください。

Botamochiさん「携帯を落としてからものの数分で届けられていて、『日本ってすごいなあ』と思ったので描いてみました」

Q.携帯を落としたことに気付いてから手元に戻るまでは、どのくらいの時間でしたか。

Botamochiさん「20分くらいだったと思います。携帯を落としたことに気付いたのが駐車場から歩いて5分くらい。10分くらい探し回り、なかったのでお店に連絡しました」

Q.携帯がお店に届けられていると分かったとき、どのように感じましたか。

Botamochiさん「『誰かに盗まれて悪用されたらどうしよう…』と不安でしたが、届けられていることを知ったときは安心しました。ちょっと前に落とした物が、すでに届けられていたことに驚きましたね！」

Q.店員さんがお店を開けてくれたとのことですが、時間帯は何時ごろでしたか。

Botamochiさん「夜の9時ぐらいだったかと思います。道の駅はとっくに閉まっていたのですが、いちかばちかで連絡してみると『特別に』とのことでした。こんなに遅い時間でも対応してくれて、とてもうれしかったです。感謝しかありません」

Q.ちなみに、携帯はどこにあったのでしょうか。

Botamochiさん「芝生の上に落ちていたみたいです」

Q.漫画「ケータイ落とした！」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

Botamochiさん「『逆によく落とし物を拾う』という人からのコメントがありました。日本には当たり前に拾って届けてくれる文化があるので、おっちょこちょいな私たちも安心ですが、気を付けたいと思います」