文字盤に浮かぶ海賊旗。ルミノックスから新境地を切り拓くパイレーツモデルが登場

タフな環境下を舞台に活躍する世界各国のエリート軍事機関や警察・消防などの公的機関で腕時計が採用されているウォッチブランドLuminox（ルミノックス）。この度、「Luminox Navy SEAL COLORMARK 3050 SERIES」から最新モデル「Ref.3051.PIR.LE」（9万8010円）が登場しました。

世界限定888本販売のリミテッドエディションとなる今作は「ジョリー・ロジャー（海賊旗）」が持つ不朽の象徴性をインスパイア。

高い堅牢性を感じさせるフォルムとデザイン、そして最長約25年間の自己発光システムLLT（ルミノックス・ライト・テクノロジー）を搭載し、ハードさを極めたアウトドアから過酷なミッションまで挑戦を恐れない装着者の確かな指針となる1本です。

9時位置にデザインされたジョリー・ロジャーのシンボルにはスーパールミノバが施されており、自己発光システムLLTによるバーインデックスとベゼル、時分秒針とともに暗闇の中でも鮮やかに発光します。

ミネラルクリスタルガラス製の風防を備えた44mm径×14mm厚の時計ケースは200m防水を搭載し、独自開発素材のCARBONOX製逆回転防止ベゼルとの組み合わせがイメージそのままの堅牢性を実現。

ナイロン製ストラップはベルクロにより、締め具合と装着位置の調節がスムーズに行えます。ムーブメントはスイス製クォーツ式ムーブメントRonda 515を搭載。表示機能は時分秒と3時位置のデイ表示とシンプル。約4年にわたって正確な時を刻み続けます。

なお、ケースバックにはウォッチスペックと「ジョリー・ロジャー」の意匠、限定モデルであることを示すLIMITED EDITIONの文字とシリアルナンバー（XXX/888）が刻まれます。

