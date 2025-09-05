韓国の禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長が、中国の閲兵式（軍事パレード）記念行事で北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長およびロシアのウラジーミル・プーチン大統領と短く挨拶を交わしたエピソードを伝えた。

禹議長は4日、北京のケンピンスキーホテルで韓国メディア各社の特派員と会って懇談会を開き、前日に人民大会堂で行われた閲兵式歓迎レセプションの昼食会でプーチン大統領と会ったときのことについて語った。禹議長は「プーチン大統領が先に話しかけてきて南北関係を話題に出した」と伝えた。

特にプーチン大統領は禹議長に「金委員長に会うことになるが、どんな話を伝えればいいか」と尋ねたという。これに対して禹議長は「南北が文化交流を通じて接近できるようになることを望んでいると答えた。また『来年韓国で国連教育科学文化機関（ユネスコ）第48回世界遺産委員会が開かれ、委員たちが韓国を見て回ることになるが、金剛山（クムガンサン）にも行ければ良いと思う』という話を伝えてほしいと言った」と語った。プーチン大統領は「分かった」と答えたと、禹議長は伝えた。プーチン大統領と金委員長は4日午後に首脳会談を行った。

禹議長は同日、閲兵式を控えて天安門城楼に上る前、金委員長と会ったときのことも伝えた。ここで禹議長は金委員長に「お久しぶりです。7年ぶりですね。お会いできてうれしいです」と挨拶を交わし、金委員長は「ええ、うれしいです」と答えた。

禹議長は2018年民主党院内代表だった時に南北首脳会談の歓迎晩餐で金委員長と会った。禹議長は「今回は会うのは難しいだろうと思っていた。7年前とは違い、今は非常に厳しい状況であることを現場で感じた」とし「韓半島（朝鮮半島）の平和をうまく築いていくことが重要だと思った」と語った。