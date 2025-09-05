青春、欲望、共依存。映画『九月と七月の姉妹』は、とある姉妹の壊れそうなほど脆い時間と関係性を、ホラー映画さながらの不穏な演出と緻密な構造で描いた一作だ。

【写真】この記事の写真を見る（9枚）



© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation, ZDF/arte 2024

わずか10カ月違いの姉妹であるセプテンバーとジュライは、周囲から虐げられながらも強い絆で結ばれている。ところが、ある日起こった事件をきっかけに、母娘3人は郊外へ引っ越すことになった。そのとき、すでに姉妹の関係はいびつに変化しはじめており……。

監督は、本作が長編デビュー作のフランス人女優アリアン・ラベド。公私ともにパートナーであるヨルゴス・ランティモス監督の作品をはじめ、『ブルータリスト』など数々の映画に出演。本作では、その高い演出力と作家性がカンヌ国際映画祭ほか世界各国の映画祭で高く評価された。

姉妹の姿から浮かび上がるものは、二度と戻らない青春の時間と、日常生活の豊かなディテール、そしてときに残酷な人間の本質。思いがけないラストシーンまで観客を誘ってゆく、魅惑的なストーリーテリングの秘密をラベド監督に聞いた。

愛ゆえに娘たちを縛り、痛めつける母親

原作は、史上最年少でブッカー賞候補となった作家デイジー・ジョンソンの小説『九月と七月の姉妹』（原題『Sisters』）。2020年のシャーリイ・ジャクスン賞で長編部門候補に選出されたほか、ニューヨーク・タイムズ紙では「2020年の百冊」に選ばれた。

この小説を読んだとき、ラベドは「姉妹の関係性と、ティーンエイジャーの姿を深く掘り下げている点に強く惹かれた」という。

「怒れる少女が心を閉ざして不良になる……というありきたりなものではなく、10代の少女のありようを複雑にとらえつつ、家族からの無償の愛に秘められた危険性を描いた小説です。日常の細部を丁寧に見つめる視線にも、超自然的な要素を取り入れた物語にも興奮しました」

映画化にあたっては、原作者のジョンソンから「好きなように翻案していい」と許諾を得た。セプテンバー＆ジュライの姉妹と、2人の母親シーラのそれぞれに自らを投影し、「より個人的な映画」として本作を完成させたという。

15歳のジュライは学校でいじめられており、自分の居場所がないと感じている。セプテンバーは妹を守ろうとするが、やたらと大胆で攻撃的な姿勢をとる。ラベドは「どちらの気持ちもよくわかります。できるだけ多くの観客に共感してほしい」と願いを語った。

姉妹と母親は互いを思いやりながら、同時に傷つけ合ってもいる。セプテンバーはジュライを心配しつつも、つねに“ダメな妹”として接する。シーラは娘2人を心から愛しているが、その愛情ゆえに彼女たちを縛り、そして痛めつけるのだ。

「人間の“矛盾”に興味があります」とラベドは話す。「シーラは悪い母親でもなければ、親切で優しい母親でもない。落ち込んで動けないときも、狂ったように踊るときもある。そういった矛盾した行動や反応が、登場人物をより人間らしく、真実味のある存在にするのです」

『関心領域』のサウンドデザイナーも参加

家族のリアリティを演出するためにこだわったのは、3人の“言葉”だった。

「どんな家族にも固有の“言葉”がある。親密な時間を過ごすなかで、家族はそれぞれのやりかたで言葉や音を手に入れ、独自の形で理解してゆくものです」

すなわち家族固有の“言葉”とは、文字通りの言葉ではなくコミュニケーションのありかただ。俳優陣とラベドは、そんな“言葉”を発見するため、撮影に先がけてリハーサルとワークショップを実施。キーワードは「動物」だった。

「それぞれの役柄に動物らしさがあります。セプテンバーはゴリラ、ジュライは子犬。シーラにも子犬らしさはあります。そして、3人全員に共通するのが鳥でした。動物を意識しながら身体を動かし、遊ぶことで、彼女たちだけの“言葉”を見つけられたのです」

実際に、母娘3人の“言葉”を見つけたあとの作業はスムーズだったという。「役者たちは本当にクレバーで、私よりもこの映画を理解していました。監督としての私は、表現の強弱をコントロールするために現場にいたようなものです」とほほえむ。

部屋に漂う空気の音、揺れる木、嵐、ノイズ。全編を貫く不穏なサウンドデザインを担当したのは、『関心領域』でアカデミー賞音響賞に輝いたジョニー・バーンだ。ラベドには、音を通じて一種の「境界線」を表現する狙いがあった。

「普通の日常に見えるものが、視点を少し変えただけで突然ドラマチックになり、奇妙になり、滑稽に見える――映画にはそんな“境界線”があります。人生には劇的で、おかしくて、不条理な出来事が常に起きているもの。シリアスな問題から日常の断片まで、すべてを同じようにとらえながら、音を使ってその境界線を強調したかったのです」

ただし最も留意したのは、ホラーやスリラーの“お約束”や美学を採用しないことだった。原作がゴシック小説である以上、恐ろしい要素を必然的に含む作品となったが、あくまでも重要なのは「家族の物語と愛情の危険性を自分らしく描くこと」だったという。

「映画は青春物語のように始まりますが、観客はどこに連れていかれるのか予想できないはず。特定のジャンルやレッテルで括られない映画にしておきたいので、“ホラー映画か、成長物語か”といった議論は皆さんに任せます。私自身もわかっていないのです（笑）」

女性のセックスや欲望をどう描き出すか

インタビュー中、ラベドがたびたび口にしたのが「女性の経験」という言葉だ。俳優としての経験で学び取ってきたことも、この映画の創作には活かされている。

「これまでフィクションの世界では、女性のセックスや欲望はほとんど正しく描かれず、非現実的なまでに美化されてきました。だからこそ女性の経験を、しっかりと女性を軸にして描きたかった」

劇中にはシーラが男性とセックスをするシーンや、セプテンバーとジュライが性欲をあらわにする場面もある。しかし、ラベドは露骨でストレートな表現は徹底的に避けた。

「従来の映画が直接的に見せてきたものを隠し、逆にあまり見せてこなかった部分を見せることにしました。きわめて意識的かつ、政治的な判断です。映画におけるセクシュアリティについて、これまでとは異なる物語を提示することを目指しました」

『九月と七月の姉妹』は女性たちの物語だ。男性のキャラクターは「物語の脇役であり、道具のような存在」とさえ言い切る。ただし従来、「フィクションの世界では女性がそういう役割を担うことが多かった」とも。

「この映画では、長らく映画で描かれてこなかったような女性たちの居場所を作りたいと考えていました。何らかの問題を解決するために、男性が絶対に必要なわけではないと言いたかった。男性に対しては、女性として生きることを少しでも想像してもらえることを願っています」

ラベドは今後、俳優と監督の両方で活動を続ける意向だ。「映画は（他の芸術に比べると）とても歴史が浅い芸術形式。さらに深く掘り下げ、もっと変化していけるはず」と力を込めた。「映画は産業でありながら、挑戦と失敗が許されている分野。私自身もそのことに助けられています」

『九月と七月の姉妹』

9月5日（金） 渋谷ホワイトシネクイント、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほか全国ロードショー

STORY

生まれたのはわずか10カ月違い、一心同体のセプテンバーとジュライ。我の強い姉は妹を支配し、内気な妹はそれを受け入れ、互いのほかに誰も必要としないほど強い絆で結ばれている。しかし、２人が通うオックスフォードの学校でのいじめをきっかけに、姉妹はシングルマザーのシーラと共にアイルランドの海辺近くにある長年放置された亡父の家＜セトルハウス＞へと引っ越すことになる。新しい生活のなかで、セプテンバーとの関係が不可解なかたちで変化していることに気づきはじめるジュライ。ただの戯れだったはずの命令ゲームは緊張を増していき、外界と隔絶された家の中には不穏な気配が満ちていく……。

STAFF&CAST

監督・脚本：アリアン・ラベド／出演：ミア・サリア、パスカル・カン、ラキー・タクラー／原作：デイジー・ジョンソン『九月と七月の姉妹』（東京創元社刊）／2024年／アイルランド、イギリス、ドイツ／100分／配給・宣伝：SUNDAE／© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation, ZDF/arte 2024

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）