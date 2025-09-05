〈自分のほうからキスをしかけて――女性に触れてはいけないチベット修道僧との禁断愛に挑んだ武田梨奈が語った、映画『シャンバラストーリー』との長い旅〉から続く

大阪・関西万博に合わせ、3月に続き今年2回目の開催となった大阪アジアン映画祭。8月30日には日台合作映画『ドラゴン・スーパーマン（2Kレストア版）』が上映された。1957年に発表された桑田次郎原作の漫画『まぼろし探偵』はラジオ・テレビ・映画になって人気を博したが、実は1968年に台湾でリメイク3部作が製作されていた。今回上映されたのはその1作目のレストア版。演出には日本の映画版も担当した故・小林悟監督が共同で当たっており、上映後には夫人の初枝氏が登壇、本作にまつわる秘話を語った。

【写真】この記事の写真を見る（10枚）



（左から）宇田川幸洋氏、小林初枝さん、アーサー・チュウ氏 ©OAFF EXPO2025-OAFF2026

◆◆◆

「俺、映画監督以外は何もできない」といつも言っていた

小林悟監督は、日本映画史において「ピンク映画第1号」の監督として、また生涯を通じ約500本もの作品を手がけたことで知られている。惜しくも2001年に亡くなられたが、今回のレストアはその足跡に改めて光を当てることになった。初枝夫人に加え、台湾の国家電影及視聴文化中心のチェアマンであるアーサー・チュウ氏も登壇、聞き手は映画評論家の宇田川幸洋氏が務めた。

宇田川幸洋（以下、宇田川） 小林監督とは、女優をされていた時に知り合われたのですか。

小林初枝（以下、夫人） ええ。1本だけ、小林監督の時代劇に出させていただいたことがありまして。

宇田川 日本映画史では、小林監督は「ピンク映画」というジャンルの第1号を撮った人として有名です。また、生涯で約500本もの作品を残したことでも知られています。

夫人 「俺、映画監督以外は何もできない」といつも言っていました。

宇田川 監督が「ピンク映画第1号を撮った」と言われるきっかけになったのが、1962年の『肉体の市場』ですね。

夫人 そうです。あの映画がそういうふうに言われてしまったので、そこからピンク映画の監督ということで、（その立場に）居座るしかなかった、ということだったようです。

宇田川 『肉体の市場』は、国立映画アーカイブにも収蔵されていますが、もともとは社会派的な題材として作られたそうですね。

夫人 いわゆる「六本木族」の男性からレイプされてしまった姉妹の話です。妹がお姉さんの仇を討ちたい、本当のことを知りたいということで、自らそのグループに入っていく。そして、レイプした相手と関係を持ってしまうのですが、そこで初めて本当のことを知るんです。

宇田川 どんな真実だったのでしょう。

夫人 姉は婚約していた相手から「君はもう処女じゃないんだから、僕がひきとってあげるんだ」というようなことを言われ、それを悲観して自殺してしまった。監督には「本当のことというのは中に入らなければ分からない」という思いがあったようです。

宇田川 映画のラストシーンが印象的だと聞いています。

夫人 ええ。東京タワーの見える芝のマンションから、靴を持って朝日へ向かって歩いていく娘の後ろ姿をずっと撮っている。その朝日が、監督には日本の夜明けに見えたと。そして、この子はこれから一体どうやって生きていくんだろうか、という思いがあったと思います。

日本は認めてくれなかったが、台湾が俺を認めてくれた

宇田川 今回復元された『ドラゴン・スーパーマン』（原題：神龍飛侠）ですが、監督が生前の2001年に台湾からレストアすると連絡があったそうですね。

夫人 そうなんです。亡くなったのが2001年の11月15日ですが、その年の8月の頭だったと思います。台湾政府の女性の方から電話がありました。監督に電話を代わると、その女性が優しい声で「永久保存します」と。

宇田川 台湾で撮影された映画を、国として永久保存するという報せだったのですね。

夫人 はい。台湾で映画を撮った日本人の監督は3人いて、うち2人はもう亡くなっている。なので、小林監督の映画を国で永久保存します、と。監督はもう末期でガリガリに痩せていたのですが、その電話を受けて「日本は俺を認めなかったけど台湾は俺を認めてくれた」と、すごく嬉しそうでした。

宇田川 チュウさんは当時、まだ今のお仕事ではなかったそうですが、この修復の話はご存じだったのですね。

アーサー・チュウ（以下、チュウ） はい。当時は別の部署におりましたが、同僚から小林監督の作品を修復するという話は聞いており、「それは良かった」と言った覚えがあります。

宇田川 なぜ台湾は、小林監督の作品をこれほど特別に修復しようと考えたのでしょうか。

チュウ 小林監督は、蓄積されてきた様々な撮影の技術などを台湾に持ってきてくださいました。台湾の映画界に新しい技術をもたらしたこと、それが非常に大きな功績だと考えたからです。

宇田川 この映画が映画史的に面白いのは、台湾の黎明期を支えたシャオ・バオフイ監督と、日本ではメインストリームとは違う流れを作った小林監督という、2人の監督が共同で製作している点です。

共同監督は日本で演劇を学び、松竹で役者をやっていた

チュウ 2人が一緒にこの1本を撮られたことは、とても意義深いことだったと思います。小林監督が台湾へ撮影に来られた時、周りのスタッフがみんな日本語ができたことに、ものすごく驚いたと聞いています。

――シャオ・バオフイ監督も日本語が？

チュウ ええ。シャオ監督は1919年生まれで、東京に一家で移り、演劇を学んで松竹で役者をされていた経歴があります。台湾に戻られてから、日本のことをよくご存じなので、シャオ監督の方から「ぜひ一緒にやりたい」と小林監督にお願いがあったようです。

宇田川 シャオ監督が推挙して、台湾で何本か撮られることになったのですね。

チュウ はい。『ドラゴン・スーパーマン』を含む3部作のほかに、戦争に関係する2作も含めて、合計5本の作品を台湾でお撮りになりました。

宇田川 最後に、初枝夫人が今日お召しの着物についてお伺いできますか。

夫人 これは、新東宝の『女真珠王の復讐』などに出ていらした、女優の前田通子さんから譲り受けた着物なんです。少しサイズを直して着ています。

宇田川 映画的な意味合いのあるお召し物だったのですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。

小林悟

1930年生まれ。新東宝の『狂った欲望』（59年）で監督デビュー。60年には『まぼろし探偵』劇場版の2、3作目も担当した。新東宝の倒産後、日本初のピンク映画『肉体の市場』（62年）を発表、2001年に死去するまでに400本以上のピンク映画を製作した。

『ドラゴン・スーパーマン（2Kレストア版）』



STORY

殺人・強盗・誘拐など次々と大胆な犯行を重ねる悪の組織“宇宙党”。その足取りを追う新聞記者の三林は、謎のヒーロー“神龍飛侠”としての顔も持っていた。ある宝石店襲撃事件をきっかけに、彼は宇宙党の核心に迫っていくが−−。桑田次郎の漫画『まぼろし探偵』を原作に、空飛ぶバイクを駆る覆面ヒーローの活躍を描いた台湾初の空想特撮活劇。



STAFF&CAST

監督：小林悟、シャオ・バオフイ／出演：クイ・チーパン、リウ・チン／2024年（オリジナルは1968年）／台湾・日本／90分／©2024 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）