ハチワレがあなたの部屋で弾き語り【ジョイパレット】ハチワレが奏でるほっこりメロディ♪Amazonで販売中！

ハチワレがゆらゆら揺れながら「ひとりごつ」を歌う。漫画やアニメでもおなじみのハチワレが弾き語りするシーンをぬいぐるみで再現。

「ライブモード」自動でハチワレが左右に揺れて「ひとりごつ」をフルコーラスで10回連続歌う。

「拍手モード」自動でハチワレが左右に揺れて「ひとりごつ」を歌ってくれる。途中で動きと歌が止まるので、拍手をすると続きを歌い、歌が終わった後に拍手をするともう一度歌ってくれる。

「ライブモード」、「拍手モード」の2モード選べる。オートパワーオフ機能付き。