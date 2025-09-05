「え？」きょとん顔でカメラを凝視　湖に放り込まれるコーギーの決定的瞬間

カヤックから湖に向かって放り投げられた瞬間、困惑の表情でカメラを見つめる1匹のコーギー。決定的すぎる表情を捉えた1枚が、Xで話題です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ カヤックから放り投げられた瞬間の「え？」顔

Xユーザーの「りのきや」さんがこのほど投稿したのは、ワンちゃんたちとカヤックで遊んでいる最中の画像。

カヤックの上に立ったりのきやさんが、湖面に向かってコーギーの「麗」ちゃんを放り投げています。

空中で脚を四本とも前に突き出した麗ちゃんは、投稿に添えられているコメントの通り「え？」としか言い表せない表情をしています。自分の身に何が起きているのかまったく分かっていない、100％の困惑顔です。

そして写真を見る側も思わず「え？」と返したくなります。なんできみ、投げられてるの？

りのきやさんが訪れていたのは山梨県の四尾連湖。漫画・アニメで話題の「ゆるキャン△」シリーズの聖地でもある人気スポットで、カヤックツアーに参加した際の光景だそう。

当日は気温が高く、絶好の水遊び日和！ということでワンちゃんたちと何度も水に飛び込んで遊んだ、りのきやさん。その中での一幕が、今回投稿された「え？」の1枚なのでした。

■ 実は飛び込み経験豊富な麗ちゃん、姉犬との対比も

写真の麗ちゃん、「初めてのことで戸惑っているのかな？」と思いきや、実はこれまでに何度も飛び込みを経験済み。

そしてよく見ると写真の右下にもう1匹、お姉ちゃん犬の「華」の姿が。実は麗ちゃんの前には華ちゃんも湖に投げ込まれていました。

華ちゃんの飛び込み姿は、角度の影響もあるかもしれませんが、麗ちゃんより凛々しく意欲的な雰囲気。かなりサマになっています。姉妹でここまで大きく差が出ているのがかわいいですね。

画像撮影後はりのきやさんの隣に座っている妻さんも湖へ飛び込み、1人と2匹で仲良く泳いだとのことです。

＜記事化協力＞

「りのきや(はなうら姉妹)」さん（@rinokiya）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025090501.html