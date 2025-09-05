スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

やる気を出さなきゃいけないのに、なぜか動けない…

「やる気を出さなきゃいけないのに、なぜか動けない」

「集中しようとしたのに、気づけばスマホを触っていた」

本当はやるべきタスクがあるのに、人の目やSNS、通知が気になって、つい集中力が途切れてしまう。

そんな経験はありませんか？

しかし、「なんか今日、やる気出ないな」と思うのは、世界共通の感情です。

一流企業で働いているどんなにすごい人であっても、自分と同じ人間であることに変わりはありません。

彼らだって「あ、なんか今日ダルい…」と思うものです。

このことは、グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、多忙な毎日を乗りこなすための戦略をまとめた『とっぱらう』にも書かれてあります。

では、「やる気が起きない…」と感じたときに、彼らが実践していた行動とは一体何なのでしょうか。

自分で締め切りをつくる

なかなか集中できないときに、元グーグル社員が実践していたのが、自分で締め切りをつくるという戦術です。

戦術：自分で締め切りをつくる

あなたもやりたいことの時間をつくるために、自分で締め切りをつくるといい。

たとえば、5キロランのようなランニングのイベントに登録する。パスタのつくり方を学ぶ前に、友人を自家製パスタのディナーに招待する。絵を描く前に、絵画展に参加を申し込む。今日のハイライトを友人に宣言して、あとにひけない状況をつくる、などだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

つまり、先回りして「あとに引けない状況」を作ってしまうということです。

そうすれば、「全然やる気が出ないな…」「どうやったら集中できるようになるんだろう？」と頭を悩ませなくても、自然と行動できるようになると言います。

やる気なんて、そもそも存在しているかすら怪しい

やる気が出ないときに必要なのは、「行動を誘発する仕組み」です。

いつ復活するのかも、そもそも存在しているのかも怪しい「やる気」の力に頼るのではなく、仕組みで半ば強制的に動かなければならない状態を作ってしまう。

「やる気が出ない…」と感じたら、まずは自分がやりたいことのために「締め切り」を作るだけ。

それが、集中力の低下から一発で抜け出す最もシンプルで確実な方法です。

