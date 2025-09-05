「ビキニ姿で驚異のスタイルを披露」英メディアもドキッ！ 女子EURO制覇に貢献の27歳FWが夏の思い出ショット公開
イングランド女子代表の人気者が、スイスで行なわれた女子欧州選手権でチームの優勝に貢献し、夏休みを満喫した。イギリスメディア『THE Sun』が「クロエ・ケリーがビキニ姿で驚異のスタイルを披露、イングランドの英雄はユーロ優勝後の夏の写真をシェア」と題した記事で報じている。
ケリーは大会期間中、一度も先発出場はなかったものの、イタリアとの準決勝で延長119分に決勝ゴールを挙げるなどスーパーサブとして活躍。大会ベストイレブンにも選出され、大会終了後にはロンドンでの優勝パレードでもファンと共に祝福した。
そんな27歳FWは、自身のインスタグラムで「summer luvin」と綴り、夏のオフショットを公開。「ケリーはシャツとタイにデニムを合わせた姿、プールサイドでのビキニ姿、BBC出演時、犬と遊ぶ動画など、多彩な夏の様子を投稿した」と伝えた『THE Sun』は、ファンの声も紹介。「なんて美しいんだ」「最高の夏だ」「準備万端だ」「ケリー大好き！」といったコメントが寄せられた。
クラブレベルでは、マンチェスター・シティからローン移籍していたアーセナルへの完全移籍が決まった。同メディアによれば、ケリーはアーセナルの公式サイトで「すぐにでもまたプレーしたい。今季は勝利への意欲が強く、すべてのタイトルを狙っている」と語り、「昨シーズンにチャンピオンズリーグを制し、EUROに出場するなんて想像していなかったけど、特別なチームで優勝できて本当に感謝しているわ」と述べた。また「スタメンか途中出場かにかかわらず、チームと監督のために全力を尽くす準備ができている」と意欲を見せている。
今季の女子スーパーリーグで、アーセナルは開幕戦で昇格組のロンドン・シティ・ライオネスをエミレーツ・スタジアムで迎え撃つ。英気を養ったアタッカーがどんな活躍を見せるか注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】カラフルなビキニ姿も！ 英女子代表FWケリーが夏を満喫！
