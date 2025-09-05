資産ほぼゼロから約2年で1500万円に「自分に甘い性格」43歳女性が語る新NISA活用術
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：1000万円
金融資産：預貯金700万円、リスク資産800万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：200万円
・その他：600万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・ニッセイ外国株式インデックスファンド／NISA：2023年から
・楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド／NISA：2023年から
・楽天・全米株式インデックス・ファンド／NISA：2023年から
など
2023年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
ニッセイ外国株式インデックスファンド、楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンドなど複数の銘柄にそれぞれ「月5000〜1万円」、現在は合わせて「月10万円」を積み立てているとのことです。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、ニッセイ外国株式インデックスファンドで「元本22万円→運用益込25万円」、楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンドでは「元本15万円→運用益込16万円」、楽天・全米株式インデックス・ファンドでは「元本25万円→運用益込29万円」と、利益が出ている様子です。
運用状況については、総じて「始めてすぐは、どれも一気に利益が上がりましたが、今年の初めくらいに元本と同じくらいか、むしろ少しマイナスになり、最近になってやっと持ち直した感じ」と説明されています。
結果、「NISAを始める前は資産はほぼ0円」という状態から「積み立てに回す分の資金確保のために節約できるようになり、預貯金も700万円に」。資産形成のための仕組み作りの重要性を実感したと同時に、「お金が貯まっていくのは、思った以上に楽しく、ワクワクすることでした」と語っています。
これから積立投資を始める人に向けても、「投資は余裕資産で行わなければならないと言いますが、私のように、やや厳しく、多めにやっても何とかなります」と投稿者。
新NISAの活用については、既に「つみたて投資枠を毎月10万円分、利用しています。これが（年間投資の）上限になるので、他に余裕ができたら、成長投資枠も利用したい」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
43歳・年収1000万円医療従事者女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は福岡県に住む43歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：1000万円
金融資産：預貯金700万円、リスク資産800万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：200万円
・その他：600万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・ニッセイ外国株式インデックスファンド／NISA：2023年から
・楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド／NISA：2023年から
・楽天・全米株式インデックス・ファンド／NISA：2023年から
など
2023年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
ニッセイ外国株式インデックスファンド、楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンドなど複数の銘柄にそれぞれ「月5000〜1万円」、現在は合わせて「月10万円」を積み立てているとのことです。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、ニッセイ外国株式インデックスファンドで「元本22万円→運用益込25万円」、楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンドでは「元本15万円→運用益込16万円」、楽天・全米株式インデックス・ファンドでは「元本25万円→運用益込29万円」と、利益が出ている様子です。
運用状況については、総じて「始めてすぐは、どれも一気に利益が上がりましたが、今年の初めくらいに元本と同じくらいか、むしろ少しマイナスになり、最近になってやっと持ち直した感じ」と説明されています。
43歳・年収1000万円医療従事者女性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？実は「自分に甘い性格なので、強制的に自分を厳しい環境におかないと、お金は貯まらない」と自覚していて、「今までお金はあればあるだけ使っていたので、強制的に1カ月に10万円は、NISA口座に移動するシステムにしました」と工夫したそう。
結果、「NISAを始める前は資産はほぼ0円」という状態から「積み立てに回す分の資金確保のために節約できるようになり、預貯金も700万円に」。資産形成のための仕組み作りの重要性を実感したと同時に、「お金が貯まっていくのは、思った以上に楽しく、ワクワクすることでした」と語っています。
これから積立投資を始める人に向けても、「投資は余裕資産で行わなければならないと言いますが、私のように、やや厳しく、多めにやっても何とかなります」と投稿者。
新NISAの活用については、既に「つみたて投資枠を毎月10万円分、利用しています。これが（年間投資の）上限になるので、他に余裕ができたら、成長投資枠も利用したい」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)