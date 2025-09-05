¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼¡Âå"Å·¹Ä¤ÎÊì"¤Ïµª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡ÄÅçÅÄÍµÌ¦Ž¢°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¤¬²áÇ®¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³Ž£
¢£40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÄÂ²¤Î¡ÖÀ®Ç¯¼°¡×
9·î6Æü¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤Î¡ÖÀ®Ç¯¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹ÄÂ²¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ÏÃË»Ò¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢À®Ç¯¼°¤Ï¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë½©¼ÄµÜÊ¸¿Î°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢À®Ç¯¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ÄÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼¡¤Ë¤¤¤ÄÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò¤á¤°¤ë´íµ¡¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
À®Ç¯¼°¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¹ÄÂ²¤Ë¤Ï¡Ö¹ÄÂ²Èñ¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À®Ç¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë305Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢3ÇÜ¤Î915Ëü±ß¤ËÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸øÅª¤Ê³èÆ°¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢º£Ç¯ÃÞÇÈÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³ØÀ¸À¸³è¤ÏºÇÄã¤Ç¤â4Ç¯´ÖÂ³¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢Î±³Ø¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎ±³Ø¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Ä¾·Ï¤ÈËµ·Ï¤ò¤á¤°¤ëÂç¤¤Êº¹°Û
º£²ó¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ÎÍÌµ¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤Î¾ì¹ç¡¢1980Ç¯¤ËÀ®Ç¯¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢µ·¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ÏNHK¤Ç¸áÁ°9»þ45Ê¬¤«¤é10»þ15Ê¬¤Þ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£
Äï¤Î½©¼ÄµÜ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ·Ñ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íª¿Î¿Æ²¦¤Î¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤Û¤É´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢6Æü¤Î¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÆü¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æâ±ã¤¬³«¤«¤ì¡¢10ÆüÃë¤Ë¤Ï»°¸¢¤ÎÄ¹¤é¤ò¾·¤¤¤ÆÀµ¼°¤Ê¸á»Á²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¹Äµï¤ÎµÜÅÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±´Ö»ÜÀß¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£
¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âµÜÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½©¼ÄµÜ¤Î¾ì¹ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µÜÅÂ¤ÏÅ·¹Ä²È¤Î¹Ô»ö¤¬³«¤«¤ì¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢µÜ²È¤Î¹Ô»ö¤ò¹Ô¤¦¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¡¢Ì±´Ö¤Î»ÜÀß¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬ÃË»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢À®Ç¯¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ãæ·Ñ¤â¤µ¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢±ãÀÊ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µÜÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËÄ¾·Ï¤ÈËµ·Ï¤ÎÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Íª¿Î¿Æ²¦¤¬¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ç¤Ï¡¢Ëµ·Ï¤ÎÃËÀ¹ÄÂ²¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢½©¼ÄµÜ¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¹Ä»Ì(¤³¤¦¤·)¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íª¿Î¿Æ²¦¤¬¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï½©¼ÄµÜ¤¬Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤·¤¿»þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬¤¤¤ÄË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËÜÅö¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤Ò¤É¤¯Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¡£ÃË»Ò¤Ë¤è¤ë¹Ä°Ì¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÊÝ¼éÇÉ¤Ï¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤¬¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÎ©¾ì¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤â°ìÀÚ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¯ÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÖÅÙ¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¼«³Ð¤ä°Õ¼±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈËµ·Ï¤È¤·¤Æ·Ú¤¤°·¤¤¤·¤«¼õ¤±¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Å·¹Ä¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤¹³Ð¸ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍª¿Î¿Æ²¦¤¬Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤·¤¿»þ¡¢¿·¤¿¤Ê»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÂÖ¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢½©¼ÄµÜ¤Îµª»ÒÈÞ¤ÎÎ©¾ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£½©¼ÄµÜ¤ÎÎ©¾ì¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Àè¤Ëµª»ÒÈÞ¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¸åµÜ¤Ë½»¤ó¤À½÷À¤¿¤Á¤ÎÃÏ°Ì¤ÈÊÑ²½
»ä¤¬¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢±óÆ£¤ß¤É¤ê»á¤È¤¤¤¦¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¤Î½Ú¶µ¼ø¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØÆüËÜ¤Î¸åµÜ¡¡Å·¹Ä¤È½÷À¤¿¤Á¤Î¸ÅÂå»Ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤òÆÉ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£½ñÌ¾¤«¤é¤Ï¡¢Å·¹Ä¤È´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À½÷À¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤À¸åµÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸åµÜ¤Ë½»¤ó¤À½÷À¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤È¤½¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÏÅ·¹Ä¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÀµºÊ¤È¤Ê¤ë¹Ä¹¡¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ºÊ¾ª(¤µ¤¤¤·¤ç¤¦)¤È¤·¤ÆÈÞ(¤Ò)¡¢É×¿Í(¤Ö¤Ë¤ó)¡¢ÕÍ(¤Ò¤ó)¡¢À¤ÉØ(¤»¤¤¤Õ)¡¢½÷¸æ(¤Ë¤ç¤¦¤´)¡¢¹¹°á(¤³¤¦¤¤)¤¬¤¤¤ë¡£
¸ÅÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¸ÌÀ¤È¤·¤ÆÀè¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£´Á»ú¤Ê¤É¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾òÎ¤À©¤ÎÅÔ¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤âÃæ¹ñ¤¬ÌÏÈÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î§Îá¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Åâ¤Î¤½¤ì¤ò¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¡¢²ÈÂ²À©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸åµÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¸åµÜ¤Ï»ç¶Ø¾ë(¤·¤¤ó¤¸¤ç¤¦)¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÏÀ¯Ì³¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¡Ö³°Äî¡×¤È¡¢¹ÄÄë¤ä¤½¤Î¹¡ÈÞ¡¢¹ÄÂ²¤¬À¸³è¤¹¤ë¡ÖÆâÄî¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸åµÜ¤ÏÆâÄî¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤¿¡ÈÅ·¹Ä¤Î»Ò¤ÎÊì¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«
¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢ÈôÄ»»þÂå¤«¤éÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Ê¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢Å·¹Ä¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸åµÜ¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åµÜ¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤éÊ¿°Â»þÂå¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¸ÅÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁÐ·ÏÅª¼Ò²ñ¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î½Ð¼«¤ä¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉãÊý¡ÊÃË·Ï¡Ë¤ÈÊìÊý¡Ê½÷·Ï¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤Î·ì¶Ú¤òÅù¤·¤¯½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÉãÊý¤Î·ì¶Ú¤À¤±¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡ÖÉã·Ï¼Ò²ñ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Èº¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£
ÁÐ·ÏÅª¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷´Ö¤Î¼Ò²ñÅªÌò³ä¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼óÄ¹¤Î°Ì¤â¸Ä¿Í¤Î¼ÂÎÏ¤ä»ñ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ð¼«¤Ï¤µ¤Û¤É½Å»ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÈôÄ»¡¦ÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î½÷Äë¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÅÂå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï·ì±ï´Ø·¸¤Ï½Å»ë¤µ¤ì¤º¡¢º§°ù¤Ë¤è¤ëÃË½÷¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤â¼å¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Å·¹Ä²È¤Î¾ì¹ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÅ·¹Ä¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅ·¹Ä¤Î»Ò¤ÎÊì¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±óÆ£»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¤Î»Ò¤ÎÊì¤Ø¤Î·ÐºÑÅªµëÉÕ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¥µ¥À©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Å·¹Ä¤Î»Ò¤ÎÊì¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÅªµëÉÕ¤Ï¼ê¸ü¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾åµé¤ÎÃËÀ¤Î´±Î½¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤Ï°ÂÄê²½¤·¤¿¡£¸åµÜ¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬À¸²È¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÍÜ°é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Î¸åµÜ¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÁÐ·ÏÅª¼Ò²ñ¤«¤éÉã·Ï¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÊÑ²½
¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¸åµÜ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå½é´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¿°ÂÁ«ÅÔ¤ò¤Ê¤·¤È¤²¤¿´¼Éð(¤«¤ó¤à)Å·¹Ä¤Ë¤Ï20¿Í°Ê¾å¤Î¥¥µ¥¤¬¤¤¤Æ¡¢¹Ä»Ò½÷¤Î¿ô¤â30¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£´¼ÉðÅ·¹Ä¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¥µ¥¤ä¹Ä»Ò½÷¤¬À¸³è¤¹¤ëÆâÎ¢(¤À¤¤¤ê)¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¸åµÜ¤òÀß¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´¼ÉðÅ·¹Ä¤ÎÀ¸Êì¤Ï¡¢ÅÏÍè¿Í¤Î·ì¤ò°ú¤¯¹âÌî¿·³Þ(¤¿¤«¤Î¤Î¤Ë¤¤¤¬¤µ)¤Ç¡¢ÅÏÍè¿Í¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ÄÄë¤Î¤¢¤êÊý¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¸åµÜ¤Î·ÁÀ®¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹Ä»Ò½÷¤ÎÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜ¹Ä»Ò½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ÅÙ¤ò²þ¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥µ¥¤â¡¢Å·¹Ä¤Î»Ò¤ÎÊì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å·¹Ä¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å·¹Ä¤ÎÀµºÊ¤Ç¤¢¤ë¹Ä¹¡¤òÄºÅÀ¤È¤·¤¿ÂÎÀ©¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÐ·ÏÅª¼Ò²ñ¤«¤éÉã·Ï¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ÃË½÷ÊÌ¤ÎµÜÄî¼Ò²ñ¤¬ÁÏ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±óÆ£»á¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¤ÎÉ½ÉñÂæ¤ÏÅ·¹Ä¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ëÃËÀÁÈ¿¥¤¬Ã´¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¸å¤í¤«¤é»Ù¤¨¤ë¹Ä¹¡¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ë½÷ÀÁÈ¿¥¤È¤¤¤¦ÃË½÷ÊÌ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñ¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÊÑ²½¤¬¡¢¸åµÜ¤Î¤¢¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢½÷Äë¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£ÀÝ´ØÀ¯¼£¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿Êì¹¡¤ÎÂæÆ¬
Æ£¸¶»á¤Ë¤è¤ëÀÝ´ØÀ¯¼£¤Î»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Å·¹Ä¤ÎÊì¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁÄÊì¤È¤Ê¤ë¡ÖÊì¹¡(¤Ü¤³¤¦)¡×¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¡£
¥¥µ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·¹Ä¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÊì¤È¤¤¤¦¹Ä¹¡¤ÎÌò³ä¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Û¤«¤Î¥¥µ¥¤Ï¡¢ºÊ¤È¤·¤ÆÅ·¹Ä¤Ë½¾Â°¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»º¤ó¤À¹Ä»Ò½÷¤È¤Î´Ø·¸¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¹Ä¹¡¤Î¤ß¤¬¡ÈÊì¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤³¤È¤¬ÀÝ´ØÀ¯¼£¤Î³ÎÎ©¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¹ÄÂÀ»Ò¤¢¤ë¤¤¤ÏÅ·¹Ä¤ÎÊì¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¸«¿Í¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Æ£¸¶»á¤«¤éÆþÆâ¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¸å¸«¿Í¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¾å¤Î¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½÷À¤ÎÉã¤ä·»Äï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÆ£¸¶»á¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤ËÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ëµ·Ï¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ÇÀ¸¤¸¤ë´ñÌ¯¤Ê»öÂÖ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¸åµÜ¡Ù¤Ç¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤µÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤¬¤½¤³¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤¬Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î»þ¡¢Å·¹Ä¤ÎÊì¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïµª»ÒÈÞ¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢µª»ÒÈÞ¤¬Å·¹Ä¤Î¸å¸«¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¾å¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦²í»Ò¹Ä¹¡¤ÎÎ©¾ì¤âÊÑ¤ï¤ë¡£Å·¹Ä¤ÎÊì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¾å¹Ä¤È¤Ê¤ë¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤È½©¼ÄµÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¡£½©¼ÄµÜ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÅ·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢½©¼ÄµÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
²¿¤«¤³¤ì¤Ï´ñÌ¯¤Ê»öÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Ä¾·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëµ·Ï¤¬¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎÂ¨°Ì¤òË¾¤àÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢Ä¾·Ï¤Ç¤Î·Ñ¾µ¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤âµÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ë