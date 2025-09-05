¡ÚÇ®Àï¡ª¡¡NPB¥·¡¼¥º¥ó2025ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û¥»¡¦¥ÑCSÁè¤¤ÃæÆü¤È³ÚÅ·¤¬¡íÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡í¤Ë¤Ê¤ë!?
8·î¤Ë1·³Éüµ¢¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÂÇËÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëµð¿Í¡¦²¬ËÜ
A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò¤«¤±¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ÎÀï¤¤¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¢¨À®ÀÓ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö8·î26Æü»þÅÀ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÀÅÄ¡¢³ÚÅ·¤ÎÂ¼ÎÓ
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥±¥¬¿Í¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¾å¸þ¤¤ÎÎµ¤È±í
ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤¬¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆÈÁö¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï²òÀâ¼Ô¤Ç¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Öµð¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤·²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬ËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤é......¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡Øif¡Ù¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºå¿À¤È¤Ï5¥²¡¼¥à¤Û¤Éº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Û¤Éºå¿À¤¬¤º¤Ì¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢2°Ì°Ê²¼¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤ÈDeNA¤¬2°Ì¤òÁè¤¤¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¹Åç¤ÈÃæÆü¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é2°Ì¤Îµð¿Í¤¬¤Þ¤ºÈ´¤±½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡£¤½¤ÎºÇÂç¤Îº¬µò¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ïà4ÈÖá²¬ËÜ¤ÎÉüµ¢¤À¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢²¬ËÜ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤ÏÂÇÀþ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£Éüµ¢¸å¡¢ÂÇÀþ¤Î¸ü¤ß¤Ï¤«¤Ê¤êÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âº£µ¨¤Î²¬ËÜ¤Ï½ÕÀè¤«¤éÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÁÀ¤¨¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢º£¤«¤é¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÌá¤»¤ë¤«¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÈèÏ«ÃßÀÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅÐÈÄ¤ò1²óÈô¤Ð¤·¤¿»³粼°Ë¿¥¤¬¤³¤³¤«¤éÀè¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤¬¸°¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤¬¾å¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï3°Ì¤ÎDeNA¡£¤ä¤Ï¤êËÒ½¨¸ç¤¬º¸¼ê¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£
¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÉÔºß¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Âå¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤ËÒ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¤¤¡£¤½¤â¤½¤âDeNA¤Ï¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬´Å¤¯¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Íê¤ß¤Î¹Ë¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤È¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤âÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢Á°È¾Àï¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÅêµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸åÈ¾Àï¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡Öµå¤ÎÎÏ¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ð¤º¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¹¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤ê¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡£Áê¼ê¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤Ð¤«¤êÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤âÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎDeNA¤ÈA¥¯¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¦¤Î¤¬4°Ì¤Î¹Åç¤À¡£
¡ÖºòÇ¯9·î¤ÎÂç¼ºÂ®¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Åç¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¿¹²¼Äª¿Î¤¬Áá¤¯¤â14ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ÎÂÇÀþ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë²ÐÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×
DeNA¤È¹Åç¤¬ÂÇ·â¤Ç¶ì¤·¤à¤Î¤ò¤è¤½¤Ë¡¢ÂÇÀþ¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬5°Ì¤ÎÃæÆü¤È6°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤À¡£
¡ÖÃæÆü¤ÏºÙÀîÀ®Ìé¤¬±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¡¢7·î¤Î·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤ò¸£°ú¡£¤½¤ÎºÙÀî¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁÈ¤à¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤È¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï7·îËö¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£½Ð¾ì¤ï¤º¤«25»î¹ç¤Ç2·åËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¡£2¡¢3»î¹ç¤Ë1ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎÌ»ºÃæ¤À¡£
¡ÖÂ¼¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹²¬½¨¼ù¤â3¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë1·³Éüµ¢¡£»³ÅÄÅ¯¿Í¤Ë¤âÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÌî¼ê¿Ø¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°¿ï°ì¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë5°Ì¤È5¥²¡¼¥à°Ê¾åº¹¤¬¤¢¤ëºÇ²¼°Ì¤«¤éCSÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¤¹¤ë¤Èº£¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¸·¤·¤¯¤Æ¤â¡¢5°Ì¤ÎÃæÆü¤¬Àª¤¤Åª¤Ë3°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ë¡¼¥¡¼Êá¼ê¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀ¤Ï¤¤¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÇÎÏ¤ÈÀª¤¤¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÃæÆü¡£DeNA¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØCS¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ËÒ¤Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ËÁá¤¯ÇúÈ¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
CS¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÂÐºå¿À¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÃæÆü¤¬ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°5µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¡¢ºå¿À¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃæÆü¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÃæÆü¤¬3°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡¢ºå¿À¤Ï·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃæÆü¤È¤ÏÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍÞ¤¨¤Î¾¾»³¿¸Ìé¤â¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÃæÆü¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Í¥¾¡¤âCS¤â¥«¥®¤ò°®¤ë³ÚÅ·
°ìÊý¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î2¶¯¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç3Ï¢¾¡¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤â¥Û¡¼¥à¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë·Þ¤¨·â¤Ã¤Æ3Ï¢¾¡¡£°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»î¹ç¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢Ëè»î¹ç¤¬MLB¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÀï¤¤¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Û¤«¤Î4µåÃÄ¤Ï¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ç¤«¤Ê¤êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°ì»þ¤Ï4¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬°ìµ¤¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢8·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿ÌµÁÐ¾õÂÖ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¶áÆ£·ò²ð¤Ï8·î¤ÎOPS¤¬°ì»þ1.1¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÀä¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Æ¤ÐÂÇ¤Ä¤Û¤ÉÁöÎÝ¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£ºÇ¶á¤ÏDHÀìÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦Íã¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯µ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¶áÆ£¤¬¾®µÙ»ß¤¹¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾®µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È10¥²¡¼¥à°Ê¾åº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿3°Ì°Ê²¼¤ÎÁè¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¾õ¶·¤À¡£
4·î¤Ë¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨4³äÄ¶¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß¤â£³³ä¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÂÀÅÄ
¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¤¡£ÂÀÅÄ Ìº¤ÈÃæÀî·½ÂÀ¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¡¢¿ùËÜÍµÂÀÏº¤â¤³¤³¤¾¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÊáµå¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¹¥ÊÖµå¤ò¤·¤¿¤ê¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¡¹¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï·è¤·¤Æ¹¤¯¤Ê¤¤¡£Åê¼êÎÏ¤â´Þ¤á¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤È3°Ì¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤ÏÂÅÅö¤Ç¤¹¡×
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î²ÝÂê¤Ï¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¥ê¡¼¥°5°Ì¤ÎÅê¼ê¿Ø¤À¡£
¡Ö23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë»³ËÜÍ³¿¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢21¡Á23Ç¯¤Î3Ï¢ÇÆ¤ÎÂå½þ¤ÇÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ë¸Î¾ã¤¬Â¿¤¤¡£µÜ¾ëÂçÌï¤ä¶åÎ¤°¡Ï¡¤é¸Ä¿Í¤Î»ñ¼Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆÅö»þ¤Î¿å½à¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤½¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ï¸½¾õ¤ÎB¥¯¥é¥¹µåÃÄ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÉÏÂÇ¤ËÇº¤à5°Ì¤ÎÀ¾Éð¡¢¤½¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥²¡¼¥àº¹Åª¤Ë¤âÀµÄ¾¸·¤·¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÀ¾Éð¤Ï¤¤¤¯¤éº£°æÃ£Ìé¡¢¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÀª¤¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£Ìî¼ê¤ÇÂæÆ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¿·¿Í¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï¤È¿·³°¹ñ¿Í¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó¡¢¸ø»ä¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¯¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÂìß·²Æ±û¤¯¤é¤¤¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤â¡¢»³¸ý¹Òµ±¤¬4ÂÇÀÊÏ¢È¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤êµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î2µåÃÄ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìîµå¤Ï¤ä¤Ï¤êËèÆü½Ð¾ì¤¹¤ëÌî¼ê¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÄÉ¤¦1ÈÖ¼ê¤¬4°Ì¤Î³ÚÅ·¤À¡£
¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¸½ºß¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ
¡Ö¶áÇ¯¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤»¤º¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¿ØÍÆ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£º£µ¨¤Ï¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁáÀîÎ´µ×¤â2·³À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÞ¤¨¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¤ò¤³¤³¤Ë¤¤ÆÀèÈ¯Å¾¸þ¤µ¤»¤ë¤Û¤É¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤¦Â¼ÎÓ°ìµ±¡¢»ä¤¬¥É¥é¥Õ¥È»þ¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿2Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÅçÂçÊå¤òÉ®Æ¬¤ËÂÇÀþ¤ÎÄ´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¸úÎ¨ÎÉ¤¯ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î³ÚÅ·¤È¥Ñ¤Î¾å°Ì2µåÃÄ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£µ¨¡¢Í£°ì¾¡¤Á±Û¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬³ÚÅ·¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏºÇ¤âÃù¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëà¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þá¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ï³ÚÅ·¤ËÂ¿¤¤µåÂ®¤ÎÃÙ¤¤ÆðÅêÇÉ¤ò¶ì¤Ë¤»¤ºËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï°Õ³°¤ÈÃÙ¤¤µå¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶ì¼ê¤Ê³ÚÅ·Àï¤ò9·î¤Ë¤Þ¤À£¶»î¹ç¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤«¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þ¤Î³ÚÅ·Àï¤¬¤¢¤È2»î¹ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¼ê·ø¤¯ÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
9·î¤Î³ÚÅ·¤¬¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡ÀïÀþ¤Ë¤âCSÀïÀþ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£
¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ïºòµ¨¤«¤é¤ï¤«¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢9·î¤Î°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»þ´ü¤ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡£NPB¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Èà¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÌ¯á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÃ¡¤¯µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³ÚÅ·¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÅÝ¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»Ä¤ê1¥õ·î¤Î¥×¥íÌîµå¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡£àÇ®¥Ñá¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
