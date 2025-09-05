詐欺の疑いで逮捕された、占い師として活動していた女。20億円ほど集めたとみられていて、被害を訴える人がその手口を語りました。

警察に連れられ車へと乗り込んだ女は、逮捕された田斉法子容疑者（51）です。

警察によると田斉容疑者は7年前、福岡市内に住む52歳の女性に対し…。

「建物の土台に水晶を埋め込んで風水調整し、付加価値を付けて売却する投資案件の枠が空いた」

などとウソを言い、現金1000万円をだましとった疑いがもたれているということです。

2018年以降、知人ら約70人から20億円ほど集めたとみられている田斉容疑者。その手口について、被害を訴える女性と夫は…。

被害を訴える夫婦

「洗脳されていたんだなと思いますね」

田斉容疑者とは、子ども同士が同級生だったことをきっかけに、家族ぐるみで付き合う関係になったといい、暮らしぶりが良かった田斉容疑者に、食事や旅行代を支払ってもらうことがあったといいます。

被害を訴える夫婦

「いいよいいよ、そんなの経費で落ちるけん大丈夫といって。3000円のお茶代にしても3万円の食事代でも10万円かかろうと」

そして、知り合って1年半ほどで投資話が持ちかけられます。

被害を訴える夫婦

「200万円300万円のお金を預けて5％とか10％が付いて戻してあげたら金脈と人脈が安定するから、そういうのにお金を入れておくといいよと言われた」

夫婦は言われるがまま、複数回にわけて、あわせて1億3000万円ほどを振り込んだといいますが、投資話はウソ。その大半は戻らないままだといいます。

警察の調べに対し、田斉容疑者は容疑を否認しています。

（9月4日放送『news zero』より）