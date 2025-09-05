日本列島に接近する台風15号の影響により、阪神の最速優勝記録が阻止される可能性があります。

雨の影響で前日4日にマツダスタジアムで行われていた広島対DeNA戦が6回表に雨天コールドに。

さらに岐阜で行われていた巨人対ヤクルト戦でも3度の中断のうえ、8回裏雨天コールドとなりました。

そんな中、阪神は中日に勝利したことでマジックを「4」に減らしました。5日からは本拠地・甲子園で広島との3連戦が行われ、大勢のファンが見守る中、優勝の胴上げも夢ではありません。しかし台風15号は5日昼過ぎにかけて、九州、四国、近畿、東海、東北の広い範囲に線状降水帯が発生し、大雨をもたらす恐れがあります。甲子園はその影響を受け中止になる可能性も。

阪神は現在、1990年9月8日に巨人が記録した最速優勝を更新する勢いですが、それも雨に阻止される最悪な展開が訪れるかもしれません。

▽NPB史上最速優勝記録(トップ3)1位 9月8日(巨人・1990年)2位 9月10日(広島・2016年)3位 9月14日(阪神・2023年)