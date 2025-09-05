ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»ÊÍµÌé¤¬ÀèÀ©ÃÆ´Þ¤à4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡ªóîÆ£ÌÀÍº»á¡Ö¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤¿¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï4Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î»î¹ç¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë9¡Ý2¤Ç²÷¾¡¡£¡Ö5ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿·´»ÊÍµÌé¤¬7¹æ¥½¥í¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·´»Ê¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æº£Æü¤Ï»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1Àï¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆü¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÌµÂÌ¤Ê1ÂÇÀÊ1»î¹ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÂÇÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿·´»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¤Ï¡Ö¸«»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÀ¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢µ»½Ñ¤â¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÂÔ¤ÁÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎóîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤¿¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä´»Ò¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤Æü¤â¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÆü¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ²¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤ëÇÛµå¤ò¡¢¸µ¡¹¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤«¤éÆÉ¤ß¤¬¾å¼ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤ÏÂÇÎ¨.345¡¢8·î¤ÏÂÇÎ¨.329¡¢9·î¤â¤³¤³¤Þ¤Ç.300¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë·´»Ê¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö30¡×¤¬»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤âÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù