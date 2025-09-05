9月4日、大井競馬場で行われた11R・ゴールドジュニア（S3・2歳・ダ1400m）は、吉井章騎乗の1番人気、ゴーバディ（牡2・大井・的場直之）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にドキドキ（牡2・大井・高橋清顕）、3着に2番人気のチリンドリベント（牡2・大井・中道啓二）が入った。勝ちタイムは1:28.0（良）。

1着 ゴーバディ

吉井章騎手

「素直に嬉しいのと、ほっとしています。プレッシャーはありました。人気どおり馬が強いので馬のことを信じて、人間は気負わずという気持ちで乗りました。新馬戦使って、ここを目標にしてきました。調教からつけているんですけど、落ち着いていて非常に良い感じだったと思います。出せるときに出そうと思っていました。手応えも良かったので。本当に馬が強かったという一言だと思います。プレッシャーもあったんですけど、なんとか勝つことができてほっとしています。まだ馬も2歳なのでゴーバディと一緒に成長できたらなと思います。もっとたくさん重賞を勝てるように、人間がもっと成長できるように頑張るので、応援よろしくお願いします」

ゴールドジュニア・ゴーバディと吉井章騎手 (C)東京シティ競馬

的場直之調教師

「 ほっとしています。結構人気だったので、無事に走ってくれれば良いなと思っていました。ちょっとスローで、内から入って少し苦しい展開にはなりましたが、最後の直線であいたので良い脚を使ってくれて良かったです。（今日の馬の様子は）良かったです。調子は順調にきていましたので、自分の力を出し切ったと思います。（次走の予定は）レース後の調子を見て、後は決めていきたいと思っています。今日は応援ありがとうございました。また、良い走りをできるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします」

ゴーバディ 4戦3勝

（牡2・大井・的場直之）

父：マテラスカイ

母：ゴーフューチャー

母父：マンハッタンカフェ

馬主：木村美惠子

生産者：グッドラック・ファーム

【全着順】

1着 ゴーバディ

2着 ドキドキ

3着 チリンドリベント

4着 コンヨバンコク

5着 ゴールドカグヤヒメ

6着 ドーンルーチェ