¥É·³¡ÈÂè3¤ÎÊá¼ê¡É¤¬¶ÛµÞ¹çÎ®¡¡Éé½ý¥¹¥ß¥¹¤Î¾õ¶·¤ò´ÆÆÄÀâÌÀ¡Ä¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤Î27ºÐ
¥¹¥ß¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Í×°÷¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤È¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Á°Æü¤Ë±¦¼ê¤ËÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡ËÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÇ°¤Î¤¿¤á¤ËCT¥¹¥¥ã¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï¤Þ¤ÀÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶²¤é¤¯½µËö¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¤Î¥«¡¼¥É¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤¿¡£¡ÖIL¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥£¥ë¤Ë¿ôÆü´ÖÍ¿¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Í×°÷¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¤ò¹çÎ®¤µ¤»¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¡¢2²ó¤Î¼éÈ÷¤ÎºÝ¤ËÂÇ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬±¦¼ê¤ËÄ¾·â¡£¤½¤Î¸åÂåÂÇ¤Ë¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ»î¹ç¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸åµåÃÄ¤Ï¡Ö±¦¼ê¤ÎÂÇËÐ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï27ºÐ¤ÎÊá¼ê¤Ç¡¢7·î31Æü¡ÊÆ±8·î1Æü¡Ë¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ì¥¤¥º¤«¤é°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤Ï3A¤Ç·×36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.205¡¢3ËÜÎÝÂÇ11ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8·î26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë