◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第１日（４日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

ツアー５勝の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝が２度の３連続を含む６バーディー、１ボギーで、長野泰雅（２２）＝福岡地行＝と並ぶ５アンダー６５をマークし、今季初の首位発進を決めた。今週投入した新アイアンが功を奏し、５日に２８歳を迎える妻・葵さんの誕生日の前祝いとなるロケットスタート。現在、約２４００万円差で６位につける賞金ランクでトップに一気に迫る今季２勝目を狙う。

セミの大合唱が響く富士山の麓で、蝉川が伸ばしまくった。前半の１５番は１メートル、１６番は３メートルに寄せ、１７番は５メートルを沈めて３連続バーディーを奪い、妻・葵さんとグータッチ。後半も７番でチップインを決め、３連続バーディーを奪った。パー７０ではツアー史上最長７４２４ヤードで、傾斜もきつい難攻不落のコースで堂々の首位発進。「１００点。このタフなコースでこんなスコアが出るとは思わなかった」と目を丸くした。

前週は首位で迎えた最終日に７２と伸ばせず５位。今週から全アイアンのシャフトを５グラム軽く、柔らかいタイプに変更し「緊張で力んでも左にいかなくなり、いい感じにアイアンがキレていた」と功を奏した。５日は愛妻の誕生日で、事前にブレスレットをプレゼント。葵さんから第２日に「アルバトロスを決めてほしい」とおねだりされ、「明日が大事ですね」とさらなる猛チャージを誓った。

今季は、２月にろっ骨を疲労骨折したが復活し、６月に１勝。賞金ランクは１位の生源寺龍憲（２７）と約２４００万円差の６位につけ、今大会の優勝賞金２２００万円をゲットすればトップに肉薄する。蝉川は「明日もこのスコアを出せるように頑張る」。愛妻のバースデーに花を添える今季２勝目を見据えた。（星野 浩司）

石川 ０９、１０年大会覇者が２打差５位と好スタートした。２番と５番で３メートル、８番はバンカーから１メートルに寄せて前半で３バーディー。フェアウェーキープ率は全体９１位の４６・１５％にとどまったが、１５番で５メートルを沈めるなどパットやアプローチがさえた。２週前は首位、前週は３位と初日に好発進も２日目以降は伸ばせず「なんで尻つぼみで終わってるのに、また試合が始まるといいスタートを切れるのか不思議…」と苦笑。「落ち着いて自分のゴルフをしたい」と、今季初勝利となる通算２１勝目を目指す。