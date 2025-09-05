巨人の山崎伊織投手（２６）が、自己最多の１１勝目を目指して５日の中日戦（バンテリンＤ）に先発する。４日、Ｇ球場で最終調整し、「本当に全部負けられない。まず初回からしっかりといいリズムで入っていけるように準備していきたい」と力を込めた。

今季の中日戦は４月に先発で２試合に登板し、１勝０敗、計１３イニング無失点と好相性。「出ている選手は１週間かけてしっかり見ている。その頃よりも（スタメンが）半分くらい変わっている。バンテリンは広いけれど、低く投げる時は低くボール球を振らせるとか、ピッチングの基礎の部分をしっかりとやることが大事」と表情を引き締めた。

「まだ僕にかかってる負担はそんなに大きいものではないし、戸郷とか菅野さんはもっとすごい負担がかかりながら投げていたと思う」と謙遜するが、ここまで１０勝３敗、防御率１・７２と抜群の安定感でチームをけん引している。「相手というよりも、しっかり頭を整理して、でも考えすぎることなく自分のピッチングをすることが大事」。大事なカード初戦で必勝を期す。