１３日に開幕する東京世界陸上の公開練習が４日、会場となる東京・国立競技場で行われ、東京２０２５世界陸上スペシャルアンバサダーの織田裕二（５７）、ＴＢＳ世界陸上アンバサダーの今田美桜（２８）、同応援サポーターの「＆ＴＥＡＭ」Ｋ（２７）がサプライズで日本代表を激励した。エールを受けた男子１００メートル代表の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝ら選手は士気を高めた。

開幕まで９日となった大舞台へ、日本代表のボルテージはさらに上がった。国立競技場で練習を行っていた選手たちの前に、織田らがサプライズで激励に訪れた。目を丸くし、大歓声で迎え入れる選手たち。半円を作った選手たちへ向かって、扇の要の位置で織田は開口一番「気楽に行きましょう」と呼びかけた。さらに「地元開催だと気負っちゃいますよね。でも、そんな必要ない。東京はお家から近いなくらいの気持ちで、目いっぱい楽しんで」と気持ちを込めて伝えた。

１９９７年アテネ大会から２０２２年オレゴン大会まで、１３大会連続で世界陸上のメインキャスターを務めるなど、長く陸上界を間近で見てきた織田。中には、前回の日本開催となった０７年大阪大会で日本が獲得したメダルは、銅１つ（女子マラソンの土佐礼子）という光景もあった。織田の言葉は、選手にも響いたようだ。

男子１００メートル代表の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝は「世界陸上といえば織田さんっていう感じ。出てこられたときの雰囲気、世界陸上が始まるんだなっていう感じがします」と、うれしそうに話した。日本国籍を取得し、男女混合１６００メートルリレーで初の代表入りを果たした青木アリエ（２１）＝日体大＝は「カツが入りました」と話し、「代表に選ばれてうれしい気持ちと不安な気持ちがありますが、もう一段自分を上げて頑張る」とエネルギーをもらった様子だ。

今田も「いつも感動とエネルギーを頂いています」と伝え、陸上経験者のＫも「大舞台で選手の皆さんと同じ空間で過ごせることができると思うとすごく光栄」と笑顔を浮かべ、最後は全員で肩を組んで写真撮影した。観戦チケット販売は、９１年東京大会、０７年大阪大会を超える４５万枚を突破した。日本代表として一体感を高めて大舞台に向かう。

〇…東京世界陸上の壮行会が４日、都内で行われ、日本代表選手らが出席。男子１１０メートル障害の日本記録保持者でメダル獲得が期待される村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝は「陸上の魅力をたくさんの人に知ってもらえる機会。一丸となって盛り上げていきましょう」と代表してあいさつ。女子１００メートル障害の中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝も「チームジャパン一丸で一緒に皆さんと戦っていきたい」と決意を込めた。

◆織田裕二と世界陸上 １９９７年アテネ大会から２０２２年オレゴン大会まで１３大会連続で世界陸上のメインキャスターを務め、今年はスペシャルアンバサダーとして３年ぶりに復帰した。２２年大会で男子１００メートルのサニブラウンが日本勢初の決勝進出を果たした際は、「うれしいっていうか、すごいですよ」などと話しながら涙を流し、熱く世界陸上を盛り上げてきた。