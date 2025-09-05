週末の４重賞の出走馬が４日、確定した。最終週を迎えるサマーシリーズは逆転王者を狙う馬が多数出走する混戦模様。ジョッキーズシリーズで３位タイの松若風馬騎手（３０）＝栗東・フリー＝が、スプリント第６戦の第３９回セントウルＳ・Ｇ２（７日、阪神）とマイル第４戦の第７０回京成杯ＡＨ・Ｇ３（６日、中山）に騎乗してトップを追う。

全く気負いのない姿が充実の証しだった。松若は現在、サマージョッキーズシリーズで３位タイの２６ポイント。最終週の今週は上位５位の中で唯一、対象２レースに騎乗する。「もともと、冬より夏の方が好きなんです。こういうシリーズで上位争いはあまりないですけど、そんなに考えてもね。一度、１位になった時は少し意識しましたけど」と笑う。

一つの勝利で潮目が変わった。９番人気のイングランドアイズで勝った７月２０日の小倉記念だ。今年はそれまで７勝だったが、その後の１か月半で５勝。中京記念（シンフォーエバー）は７番人気、キーンランドＣ（ペアポルックス）は４番人気で２着に入り、中身の濃い内容でポイントを重ねていった。「やはり、あの勝ちが一つのきっかけにはなりました。依頼の数は多くなって、いい馬を頼まれる機会も増えたと思います」

特別なことをしたわけではない。今春に解散した音無厩舎所属からフリーとなった今も、火〜金曜は午前５時から始まる栗東の調教には毎日駆けつける。追い切り以外でも意欲的にコンタクトを図り、人馬の意思の疎通を図る日々。「競馬って思うように乗れないことが多いんですけど、今はこう乗れればいいなと狙っている騎乗ができているのが多いかなと思います」。酷暑の中で日々流した汗と積み重ねた努力が好循環を呼び込んでいる。

「１６００メートルの方が競馬しやすいんじゃないかと思う」ドロップオブライトの京成杯ＡＨ、「自分の競馬に徹したい」テイエムスパーダのセントウルＳ。ともに伏兵的な立場だが、今夏は波乱を演出することで存在感を示してきた。「シリーズを考えるより、目の前のレースを頑張るだけですよね」。４日に３０歳になったばかりの“夏男”が自然体で最高の夏を締めくくる。（山本 武志）

◆松若 風馬（まつわか・ふうま）１９９５年９月４日、滋賀県生まれ。３０歳。１４年３月に栗東・音無秀孝厩舎からデビューし、現在はフリー。１年目に４７勝を挙げ、中央競馬関西放送記者クラブ賞、最多勝利新人騎手賞を受賞。ＪＲＡ通算４８９勝。２０年高松宮記念（モズスーパーフレア）のＧ１・１勝を含む重賞１２勝。１５１センチ、４５キロ。血液型Ｂ。