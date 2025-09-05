トヨタ「新型アクア」発売に反響あり！ 「プリウス顔にして正解！」最新“サメ顔”が好評に！ 「カックンブレーキ」しなくなる“スゴい機能”を初採用!? 何が変わった？

「プリウス顔にして正解！」最新“サメ顔”が好評に！

トヨタはコンパクトカー「アクア」を大幅改良し、2025年9月1日に発売しました。

コンパクトカーのハイブリッド専用車として人気のアクアは、現行モデルが2021年にフルモデルチェンジした2代目です。

【画像】超カッコいい！ これが「新型アクア」です！（30枚以上）

今回、アクアブランドが持つ「先進・上質」なイメージを一層高めるため、外観デザインの刷新や基本性能の向上、最新の安全装備、マルチメディアシステムも搭載されます。

サメ顔採用でデザイン一新した新型「アクア」

外観デザインは、全グレードで「ハンマーヘッド」をモチーフとしたシャープなフロントフェイスが採用され、より先進的な印象になりました。

Bi-Beam LEDヘッドランプやデイライト機能付きのLEDクリアランスランプがその表情を際立たせ、特に「Zグレード」では左右のヘッドランプを繋ぐセンターランプやLEDアクセサリーランプも備わり、存在感を主張します。

リアにもピアノブラック塗装のバックドアガーニッシュが全グレードに追加され、引き締まったスタイルを演出。足元には、ダーククリア切削光輝とブラック塗装は組み合わせた16インチアルミホイールが「Zグレード」専用のメーカーオプションとして新たに設定されました。

ボディカラーは、新色の「マッドバス」や「グレイッシュブルー」といったモノトーンに加え、「ブラックマイカ」との組み合わせによるツートーンカラーも3種類追加され、選択の幅が広がっています。

内装は装備が充実。運転席には7インチの大型マルチインフォメーションディスプレイが標準装備となって視認性が向上したほか、センタークラスター下部にはHDMI入力端子が標準で備わるなど、利便性が高められました。

また、ディスプレイオーディオは最新のコネクティッドナビ対応型に進化し、「G／X／Uグレード」ではモニターサイズも8インチに拡大され、より快適な操作が可能です。

加えて、「Zグレード」のメーカーオプションである合皮パッケージには、上品な新色の「ライトグレー」が追加されました。

基本性能も大きく進化。安全装備は大幅に拡充され、プリクラッシュセーフティーは検知対象にバイクを追加したほか、出会い頭での衝突回避にも対応します。

さらに、全車速追従機能付きのレーダークルーズコントロールは先行車との車間距離設定が4段階となり、ロードサインアシストには転回禁止や信号機の読み取り機能が加わｒ

いました。

このほか、信号変化を知らせる発進遅れ告知機能や、車線内での走行を滑らかに支援するプロアクティブドライビングアシスト、ドライバー異常時対応システムなども搭載されます。

日常の運転における快適性や取り回しやすさも向上し、上質な乗り心地を実現する「スムーズストップ機能」を採用。

これは、停車直後の車両の揺れ動きを抑え、乗員の姿勢変化を低減するよう補助する制御で、これまでは「センチュリー」「アルファード／ヴェルファイア」（PHEV）といった高級車に搭載された機能ですが、コンパクトカーではアクアに初めて搭載されました。

さらに、解除時にリリースショックの少ない「電動パーキングブレーキ」を採用したほか、停車時にブレーキを踏むとそのまま保持して渋滞時や信号待ちでの負担を軽減する「ブレーキホールド」では、停車・発進時の「なめらかさ」を追求するなど、普段の生活の中で実感できる上質な走りを実現しています。

ほかにも、エンジンを切ってもドライブモードの設定が維持されるようになったため、運転を始めるたびに再設定する手間がなくなり、使い勝手も向上しました。

大幅改良された新型アクアの価格（消費税込）は248万6000円から302万2800円です。

※ ※ ※

マイナーチェンジ並みの改良が加えられた新型アクアに対して、さまざまな反響が届いています。

「新型アクア雰囲気変わったなー」「新型アクア、カッコいいね」「新型アクアの顔は好きよ」など、新しくなったハンマーヘッドのフロントフェイスが好評となっています。

さらに、「顔面プリウスじゃん！」「プリウス顔にして正解！」「ホント、ミニプリウスすぎる」「プリウスJrに改名しようぜ」など、「プリウス」にそっくりと話題になっています。

また、初搭載の「スムーズストップ制御」について、「カックンブレーキが無くなったらマジで最強のHVになるぞ」「ブレーキが苦手な人にとってはありがたいかも」といった声が寄せられるなど、機能面の進化もうれしいポイントとなっていることが分かります。