かつて、地球の半分が「トロトロに溶けていた」、じつに納得の証拠…じつは　地球が「卵構造」になった、本当の理由

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

「地球に強くなる三部作」として好評の『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』を中心に、地形に関する選りすぐりのトピックをご紹介します。

今回は前回から引き続いて、地球最初の海「マグマオーシャン」の世界を解説します。じつは、原始地球がマグマに覆われていた確かな証拠があると言います。いったい、どういうことでしょうか。

1ヵ月…………約3億8000万年

1週間…………約8800万年

1日……………約1260万年

1時間…………約53万年

1分……………約8800年

1秒……………約146年

この記事で出てくる「地球カレンダー」とは 地球史、およそ46億年という長い時間を感覚的にとらえるために、「地球カレンダー」という物差しを使って記述しています。これは46億年を「1年」に置き換えて、各年代を「日付」で表したものです。46億年を「1年」と換算すると1ヵ月…………約3億8000万年1週間…………約8800万年1日……………約1260万年1時間…………約53万年1分……………約8800年1秒……………約146年なお、年代測定の精度その他の事情によって、研究者の間で必ずしも一致しているわけではなく、また新たな知見により変動が生じることもあります。今回の記事では1月1日〜1月12日の出来事をとりあげます。

地球の成層構造…重たい物質ほど中心に、軽い物質ほど外側に

マグマオーシャンが存在したことの証拠としては、地球が成層構造になっていることもあげられます。

地球は外側から、磁気圏、大気圏、水圏、岩石圏などによって順々に覆われた、同心円状の構造（成層構造）をしています。「固体」としての地球は岩石圏の部分です。そして岩石圏もまた卵のように、「殻」に相当する地殻、「白身」に相当するマントル、そして「黄身」に相当する核という3つの成層構造になっていることがわかっています。

この構造の特徴は、いわば重たい物質が中心に、軽い物質が外側に分布していることです。このような構造は地球ができたときに形成されたと考えられています（図「マグマオーシャン時代の地球内部」）。

地球をつくった物質である隕石には、岩石に似た隕石と、金属である隕鉄とがあります。岩石に似た隕石は、とくにマントルに含まれるかんらん岩に似ています。かんらん岩は密度が比較的大きい岩石です。また、隕鉄は、鉄とニッケルなどの金属の合金とからできています。これは岩石よりもさらに、はるかに密度が大きい隕石です。

ドロドロの液状になったからこその成層構造

密度が小さい物質は軽く、密度が大きくなるほど重くなることは、みなさんおわかりでしょう。密度が違う物質を液体に溶かして、容器の中で放置しておけば、やがて分離して、密度が大きいものから順に沈んでいきます。

原始の地球でも、同じことが起きたと考えられます。密度が違う物質がいったん溶けてドロドロの液状になったからこそ、中心に近い核には、隕鉄をつくっていた鉄やニッケルなどの重たい金属が濃集し、マントルにはかんらん岩が集まり、地殻にはケイ素を中心とした比較的軽い岩石が浮き上がるという構造ができあがったのでしょう。

つまり、マグマオーシャンがあったからこその成層構造なのです。

こうして、地球に最初の海が誕生しました。いまの海とは似ても似つかないものですが、これが「はじめての海」なのです。地球カレンダーでは、それは「1月1日」から「1月12日」までの間にあたると考えられます。

実はこの間に、「大気」と「陸」もできています。それらも、現在のものとはかけ離れたものでした。地球をつくった隕石の中に含まれていたガスが、衝突によって噴き出してできたのが「はじめての大気」です。そして、マグマの海のところどころが冷えてできた、溶岩のかさぶたのような小島が「はじめての陸」です。

ところが、こうしてできたはじめての海も大気も陸も、「1月12日」に起こったある事件によって、崩壊の危機に見舞われるのです。海どころか、地球そのものが消滅しかねない大事件でした。

誕生まもない地球を襲った大惨事

それは、地球ができてまもない頃に、火星くらいの大きさの星（火星の直径は地球のほぼ半分）が、地球に衝突したという大胆な考え方です。衝突のスピードは時速10万kmともいわれます。このおそるべき衝突によって、地球の一部がもぎ取られ、衝突したほうの星もバラバラになり、それらが地球の外側を取り巻いているうちにやがて集合し、月になったというのです。

これは、 天文学者のウイリアム・ハートマンとドナルド・デービスが1975年、月の成因を説明する新説として提唱した「ジャイアントインパクト説」という説です。

いうまでもなく、月は地球の唯一の衛星です。わたしたちにとっては肉眼でもよく見える、もっとも親しみのある天体です。

しかし、月がどのようにしてできたのかは、昔から多くの論争が繰り広げられてきた大難問でした。さまざまな説が考えられましたが、どれも問題を抱えていて、月の成因をうまく説明するのは至難の業だったのです。

衝撃の事件「ジャイアントインパクト」。果たして、地球と、マグマオーシャンにどういう影響を与えたのでしょうか。続いては、潮汐など、現在も海との関係が深い月との関係から、原始地峡の海を考えてみましょう。

