XC40には2種類のダークエディションを設定

9月4日、ボルボ・カー・ジャパンはボルボXC40とXC60に特別限定車『ダークエディション』を設定し発売開始した。

XC40に設定されたのは、『XC40ウルトラB4 AWDダークエディション』と『XC40ウルトラB4 AWDダークエディション・サンドデューン』。



ボルボXC40ウルトラB4 AWDダークエディション・サンドデューン ボルボ・カー・ジャパン

XC40のダークエディションは、グロッシーブラックのエクステリアパーツをフロントグリルをはじめ各所に採用。インテリアには肌触りの良い『スウェードテキスタイル』と、感触のよい先進素材『マイクロテック』を組み合わせたチャコール色のシックなコンビネーションシートが装着され、デコラティブパネルは新たにアーバングリッドアルミニウムパネルとなっている。

さらに今回は、XC40ダークエディションをベースに、ボディカラー『サンドデューン』を纏う仕様も限定100台にて発売される。

スウェーデン西海岸の砂丘にインスパイアされたサンドデューンは、温かみのあるサンドカラーのソリッドエフェクトメタリックカラー。インテリアには、ダークエディションでは初採用となる本革シートや本革製のキーフォブシェル、ドリフトウッドパネル、オレフォス社製クリスタルシフトノブ、さらに、車内に明るさと開放感を届けるチルトアップ機構付き電動パノラマガラスサンルーフなどが特別装備されている。

XC40ダークエディションの特別装備ボルボXC40ウルトラB4 AWDダークエディション

●価格：639万円

●特別装備

グロッシーブラック・フロントグリル

グロッシーブラック・サイドウインドー・トリム

グロッシーブラック・ドアミラーカバー

リア・グロッシーブラック・スキッドプレート

インテグレーテッド・ルーフレール（グロッシーブラック） インテリア

スウェードテキスタイル/マイクロテック・コンビネーションシート

アーバングリッド・アルミニウム・パネル

テイラード・シルクメタル・スポーツステアリングホイール

シフトノブ（チャコール）

ボルボXC40ウルトラB4 AWDダークエディション・サンドデューン

●価格：665万円

●特別装備（上記をベースに以下を追加）

ボディカラー：サンドデューン・メタリック インテリア

本革シート（ブロンド）

ドリフトウッド・パネル

オレフォス社製クリスタル・シフトノブ

チルトアップ機構付き電動パノラマ・ガラス・サンルーフ

テイラード・シルクメタル・ステアリングホイール

キーフォブシェル（ブロンド）



ボルボXC40ウルトラB4 AWDダークエディション ボルボ・カー・ジャパン

XC60はダークエクステリア初採用

一方のXC60に登場したのは、『ボルボXC60ウルトラB5 AWDダークエディション』。6月に内外装をリフレッシュした最新のXC60のマイルドハイブリッドモデルに、ダークエクステリアを初採用した特別仕様車となる。

ダークエクステリアには、フロントグリル、サイドウインドウトリム、ドアミラーカバー、ルーフレール、そして専用フロント/リアバンパーに艶やかなグロッシーブラックのアクセントが採用される。



ボルボXC60ウルトラB5 AWDダークエディション ボルボ・カー・ジャパン

全8色が設定され、ホイールには20インチ5Yスポークダイヤモンドカット/グロッシーブラックの専用アルミホイールが装備される。

インテリアでは、シート素材を2色のファインナッパレザーと、100%リサイクルポリエステル素材のネイビーヘリンボーンウィーブテキスタイルから選択可能で、ファインナッパレザーには、リラクゼーション機能とベンチレーション機能が装備される。

XC60ダークエディションの特別装備ボルボXC60ウルトラB5 AWDダークエディション

●価格：889万円

●特別装備

グロッシーブラック・フロントグリル

グロッシーブラック・サイドウインドウ・トリム

グロッシーブラック・ドアミラーカバー

専用フロント/リアバンパー（グロッシーブラック・トリム）

グロッシーブラック・インテグレーテッド・ルーフレール

設定ボディカラー： 全8色

シート素材：下記より選択

ファインナッパレザー（ブロンド、チャコール）、ネイビー・ヘリンボーンウィーブ・テキスタイル ホイール、タイヤサイズ

5Yスポーク・アルミホイール（ダイヤモンドカット/グロッシーブラック）

255/45R20、8.0J×20



ボルボXC60ウルトラB5 AWDダークエディション ボルボ・カー・ジャパン