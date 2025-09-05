¹âÄÅ´ÆÆÄ¡ÖÎÉ¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¡º£µ¨½é¤Î2·åÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¡¡2HR6ÂÇÅÀ¤ÎÂ¼¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È 12-1 µð¿Í(4Æü¡¢´ôÉì¡¦¤®¤Õ¤·¤óÄ¹ÎÉÀîµå¾ì)
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¼çË¤¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬2ËÜÎÝÂÇ6ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎµÈÂ¼¹×»ÊÏºÅê¼ê¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤¬17°ÂÂÇ12ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤¢¤Þ¤êÂçÎÌÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¹ÂÇ¤â»Íµå¤â¤è¤¯¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤â2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¸å33»î¹ç¤Ç17ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Àä¹¥Ä´¤ÎÂ¼¾åÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤è¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹ß±«ÃæÃÇ¤â¤¢¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¹¥Åê¤·¤¿µÈÂ¼Åê¼ê¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾ò·ï¤¬°¤¤ÃæÅê¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤è¤¯Åê¤²¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¼¡Àï°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£