【ワシントン＝松本健太朗、田中宏幸】米国のトランプ大統領は４日、日本からの輸入自動車に対する関税を引き下げるための大統領令に署名した。

乗用車への関税率は現在の２７・５％から１５％へと下がる。大統領令が連邦官報に掲載されてから７日以内に税率引き下げの手続きを取るよう商務長官に指示した。

大統領令では、「相互関税」の負担を軽減する特例措置を日本に適用することも明記した。８月７日に発動する前の従来の関税率が１５％未満の品目は関税率を一律１５％とし、１５％以上の品目には相互関税を上乗せしないとした。これまで徴収しすぎた税金は、７日に遡って払い戻す。

日米の関税交渉は７月２２日に合意した。日本に対する相互関税の税率は事前通告の２５％から１５％に下がり、輸入自動車への関税も２７・５％から１５％に引き下げることになった。ところが、米国が発表した大統領令では、日本に対する相互関税の特例措置に関する記載がなく、一律で１５％が上乗せされる状況が続いていた。自動車関税の引き下げについても明記されなかった。

日本側で交渉を担当する赤沢経済再生相は、特例措置に関する大統領令の修正や、自動車関税を引き下げる大統領令の早期発出を促すため、４日から訪米していた。

大統領令には、７月に合意した５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資も盛り込まれた。農産物に関しては、日本が「ミニマムアクセス（ＭＡ）」と呼ばれる無関税の輸入枠のうち米国への割り当て７５％増やし、トウモロコシや大豆など８０億ドル（約１兆円）相当の米国製品も購入することも明記した。