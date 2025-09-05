大阪名物　喜八洲総本舗 本店の焼きたてみたらし団子

阪急十三駅西口すぐにある、酒饅頭の老舗『喜八洲総本舗』。店頭にはバラエティ豊富な和菓子がたくさん並んでいます。特に目を引くのは、木の立派な蒸し器で蒸し上げた酒饅頭や、大人気のみたらし団子です。きんつばや花ぼた餅など、およそ20種類以上の和菓子を取り揃えています。阪急十三駅前というアクセス抜群の立地から、多くのお客様が立ち寄り商品を購入しています。

大阪土産でも大人気な喜八洲総本舗 本店



人気商品の花ぼたもちは、手のひらほどの大きさで食べ応え抜群。つぶあんときなこの2種類があります。

優しい甘さとやや甘しょっぱさがあとをひく懐かしい味わいです。

特大サイズのきんつばは、しっとりとした生地の皮の中にはぎっしりとたっぷりのつぶあんが入っています。

【バーガーキング®新発売】総重量453g！刺激的な超大型バーガーが登場

ロングセラーの人気商品花ぼたもちにきんつばの詰め合わせ

大人気！！みたらし団子。みたらし団子は注文が入ってから焼きたてを提供するこだわり。

注文時には焼き加減を選べ、『コゲ少なめ』『普通』『多め』『コゲゴゲ』の4種類から指定できます。コゲを自分好みに注文できるのは面白くありがたいサービスです。

コゲの加減を注文して焼きたてを提供いただけます。

お団子には餅粉と米粉を使用焼く前の真っ白なお団子は俵の形をしており、注文が入ると焼き加減を調整しながら焼いてくれます。

お団子の形が俵の形をしているのは、炙った時に焦げ目がつきやすく、タレの絡みをよくするためだそう。

俵の形をしたお団子を手作業で焼いていきます

隣の黄金色をした餡に絡めて包んでいきます。

タレは北海道釧路産の上質昆布でだしを取り、香川県産たまり醤油と白ざら糖を使用した特製ブレンドです。

軽い食感で柔らかいお団子と甘く旨みたっぷりのタレが相性抜群

季節や節句による季節限定商品も販売されており、毎年5月にはちまきや柏餅も登場します。

年末には小餅やえび小餅なども販売されています。

大阪土産や手土産にも大変喜ばれる、種類豊富な和菓子が数多く揃っています。

喜八洲総本舗 本店

大阪府大阪市淀川区十三本町1-4-2