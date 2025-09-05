連夜の快勝だ。しかも、3日は二回に5得点。そして4日は初回3得点、二回1得点といずれも早々に試合の主導権を握り、逃げ切った。

「上沢が良かったね。今年指折り数えるくらい良かった」。勝利を見届けた王球団会長はまず8回を4安打無失点と好投し、8月以降は5戦5勝、今季11勝目を挙げた先発上沢を大絶賛した。

さらに、9月に入って3戦3勝と連覇へ向けて加速し始めたチームの状態にも気を良くしたのだろう。初回の先制3ランが決勝弾となった栗原を「（けがで）休んでいたんだから、働いてもらわないとね」と満面の笑みで振り返れば、七回に4号ソロを放った牧原大についても「普段の練習を見ていると、もっと打っていいと思うんだけどね」と何度も足を止め、上機嫌に語っていた。

気になる優勝マジック点灯は日本ハムも勝利したことで5日以降に延びたが、それにしても驚いたのは試合終了時のスコアボードだ。4番DH嶺井、8番捕手海野、9番右翼谷川原とベンチ入りした捕手3人全員が同時に試合出場していた。これが選手層の厚さだ。

それだけではない。ダメ押しとなった七回の8点目は野村が死球、川瀬が適時打と途中出場組でつないで奪った。試合をこなしながら戦いのオプションを増やしていく。このチームの真の強さは、ここにあるのだろう。 （石田泰隆）