「1票差だった」。複数の県議が内情を明かした。4日の会合で党総裁選の前倒しを求めないと決めた自民党県連。7月の参院選では、大分選挙区でも自民の現職が立憲民主党の元職に敗北した。一方で衆院大分3区選出の岩屋毅外相は、石破茂首相の側近として知られる。石破氏の続投の是非を巡り、県連内でも意見は真っ二つに割れている。

会合は非公開。出席は県議22人で、無記名投票の多数決で決めた。票数は公表しなかったが、本紙の取材では前倒し要求に賛成10、反対11、白票1だった。

会長の阿部英仁県議によると、投票に当たっては出席者に県内55支部の意向調査の結果などを報告し、1回の投票で決めることを伝えたという。「党に大事な決定。念には念を入れ、丁寧に行った」と説明した。

閣僚や副大臣ら政務三役の前倒し要求に当たり、岩屋氏は「（役職辞任が）当然」とけん制、党内の反発を買った経緯がある。阿部氏は「外相の意向を判断材料の一つにした人がいたかもしれない」と語った。

前倒しを求めた中堅県議は取材に「政策論争を経て党が一枚岩になれる状況をつくるべきだ」と唱えた。

要求に反対したベテラン県議は「前倒しを求めさせるのは、国会議員の間や地方組織内に分断を招く非常にまずいやり方。参院選惨敗を受け、本来は一致団結して臨まなければいけない時期なのに」と嘆いた。

別の県議は、自身の賛否は明かさず「物価高、トランプ関税、安全保障…。問題山積の中で政治空白をつくるべきではない」と訴えた。

