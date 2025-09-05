復帰1号でチームを勢いづけた。初回2死一、三塁。ソフトバンクの栗原は田嶋が投じた内角の直球にうまく腕をたたみながら反応。低い弾道の打球は右翼ポール際テラス席に飛び込んだ。67日ぶりの6号先制3ラン。「うまく打てたなと。（気持ちが）高ぶりました」。にやりとした。

指揮官の思いに応えようと必死にバットを振っている。今季は開幕直前と夏場の2度、右脇腹痛で戦線を離れた。打撃の調子も例年のように上がらない。復帰前までの打率は2割台前半。復帰直前のファームでも打率を残せなかったが、小久保監督から「優勝にはおまえの力が必要」と言葉をもらい、8月下旬に再昇格した。

「駄目ならまた2軍で、という強い覚悟を持ってきた。『今まで迷惑かけてすみません。本当に9月やってやる』という気持ち。結果や姿勢で見せるしかない」。言葉通り、復帰後6試合で22打数9安打5打点、打率4割9厘。「経験がある選手。9月はこの活躍を続けてほしい」。小久保監督の期待は大きい。

打線は2試合続けて爆発。オリックス3連戦を3連勝で今季のカード勝ち越しを決めた。この日優勝マジックは出なかったが、5日にも「18」が点灯する。同日からは今季負け越している楽天戦。「カード3連戦の最初を取る」。指揮官は前を向いた。 （大橋昂平）