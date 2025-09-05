大分県日田市のケーブルテレビ「KCVコミュニケーションズ」放送部の末松智宏さん（26）が、日本ケーブルテレビ連盟の「第51回日本ケーブルテレビ大賞番組アワード」コミュニティ部門で新人優秀賞を受賞した。市内でアフリカ産布地の輸入販売を手がける女性を描いた10分間の番組が評価された。末松さんは「これからも日田で暮らす人々の暮らしを取り上げたい」と張り切っている。

末松さんは大分市出身。東京の専門学校で作曲と音響を学び「身につけた技術を生かしたい」と2020年に入社した。最初は営業を担当し、3年前から放送部で取材活動を続ける。

賞の対象となったのは、昨年11月末に放映された「ひたすら！幸せのおすそわけ〜ふたつの国を繋（つな）ぐ 日田の布屋〜」。「アンカラTamo」を経営する日田市上手町の小関初美さん（61）を紹介した番組だ。

末松さんは昨年4月、あるコンサートの取材で小関さんを知った。小関さんは動画サイトへの投稿をきっかけにアフリカ・ナイジェリアの青年とやりとりを始め、同国の布地の輸入を開始。コンサートに出演した音楽家が小関さんの活動に共鳴していた。

「箸で食べてみたい」との青年の希望に応えて日田産の竹箸を送ったことから、付き合いが深まったという小関さん。末松さんはドラマチックな交流に取材意欲を刺激された。小関さんが開いた布地の企画展を撮影。布地の一部のルーツが日本にあることを知ると、京都工芸繊維大美術工芸資料館に問い合わせ、1965年に日本の紡績会社10社が出資した現地の「アレワ紡績」の写真を取り寄せて内容に厚みを持たせた。半年間に及んだ制作。「自分の気持ちに寄り添ってもらえたことが一番うれしい」と小関さんは話す。

末松さんは今後の目標を「人々の生活を深掘りした番組をつくりたい」と語った。KCVは、審査向けに7分間延長した再編集版を6、7日の午前7時から再放送する。

（床波昌雄）