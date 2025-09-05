¡Î·§ËÜ¸©¡ÏÀï»þ¤Î¸Þ¹âÅÁ¤ï¤ë¶ÛÇ÷´¶¡¡¡Ö¤µ¤é¤Ð¡×³Ð¸ç¤ÎÁÔ¹Ô²ñÅú¼¡¡»ñÎÁ60ÅÀ¡¡·§Âç¡¦µÇ°´Û¤Ç´ë²èÅ¸
¡¡·§ËÜÂç¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿µìÀ©Âè¸Þ¹âÅù³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬Àï»þÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î»ñÎÁÌó60ÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¸Þ¹â¤ÈÀïÁè2025¡×¤¬Æ±Âç¡Ê·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¹õÈ±¡Ë¤Î¸Þ¹âµÇ°´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÅÌ½Ð¿Ø¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÊ¸¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ð¡×¤ÈÄù¤á¤ëÅú¼¤Ï·è»à¤Î³Ð¸ç¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Þ¤Ç¡£ÌµÎÁ¡£
¡¡µÇ°´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1931Ç¯¤ÎËþ½£»öÊÑ¤«¤éÂè2¼¡ÂçÀï½ªÀï¤Þ¤Ç¤ÎÌó15Ç¯¤ËµÚ¤ÖÀïÁè¤Ï¡¢³ØÅÌÆ°°÷¤äÄ¹È±¶Ø»ß¡¢Ä§Ê¼Í±Í½¤ÎÅ±ÇÑ¤Ë¤è¤ë³ØÅÌ½Ð¿Ø¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ò´ð¤Ë´ë²è¡£°äÂ²¤«¤é¤Î´óÂ£ÉÊ¤Ê¤ÉÂç³Ø¤Î½êÂ¢ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ÁÔ¹Ô²ñ¤Ï43Ç¯10·î13Æü¤Ë³ØÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ËÏ½ñ¤¤Îºß¹»À¸¤ÎÁ÷¼¤È½Ð¿Ø¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎÅú¼¤ò½êÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö½ô·»¤Î·òÆ®¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿Á÷¼¤ËÂÐ¤·¡Ö²æ¤Ë¸å¸Ü¤ÎÍ«¡Ê¤¤¡Ë¤Ê¤·¡×¡Ö³Ø±à¤ÎÆâ³°Æ»¤Ï°Û¤Ê¤ì¤É¡¢Áê¸Æ±þ¤·°Ê¡Ê¤â¤Ã¡Ë¤Æ¸÷µ±¤¢¤ë¸Þ¹â»Ë¤ò±ø¤¹¤Þ¤¸¡×¡Ö²æ¤éÀ¬¡Ê¤¤¡Ë¤¯¡£ºÆ¤ÓÁê¤Þ¤ß¤æ¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤é¤à¡×¡ÖÎ¶Æî¿Í¤¿¤ë¤Î¼«³Ð¤â¤ÆÀï¤Ï¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Õ¡Ê¤¦¡Ë¤â¤Î¤Ê¤ê¡¡¤µ¤é¤Ð¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£Î¶¡ÊÎ©¡ËÅÄ»³¤ÎÆîÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸Þ¹â¤ÎÄÌ¾Î¤Ë¸Ø¤ê¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡Ä§Ê¼¸¡ºº¤Î¤¿¤á³ØÅÌÆ°°÷Àè¤«¤éµ¢¶¿¤¹¤ëºÝ¤Ë»ý»²¤·¤¿Ä§Ê¼¸¡ººÎ¹¹Ô¾Ú¡¢³ØÆâ¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿½Æ¤ÎÌô¤¤ç¤¦¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤«¤é¤âÀï»þ¤Î¶ÛÇ÷´¶¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¤Ï·§ËÜÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¿ä¿Êµ¡¹½¡£Ê¿Æü²ÐÍËµÙ´Û¡£
¡¡¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë