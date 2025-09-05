¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏËÜÌÚ¾»Â¤Ë×¸å150Ç¯¡¡¡Ö³èÈÇ°õºþÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¡×¡¡Ä¹ºê»Ô¤ÇµÇ°¹Ö±é²ñ
¡¡¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¶âÂ°³è»ú¤ÎÃòÂ¤¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¶áÂå¤Î³èÈÇ°õºþ¤òÉáµÚ¤µ¤»¤¿Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤ÎËÜÌÚ¾»Â¤¡Ê1824¡Á75¡Ë¤ÎË×¸å150Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤¬3Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÎ©»³1ÃúÌÜ¤ÎÄ¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¹Ö»Õ¤Î·Ý½Ñ¹©³Ø²ñ²ñ°÷¡¢Âç¶úÀ¿¼÷¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬¡ÖËÜÌÚ¤Î¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õºþµ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¿·Ê¹¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¾ðÊóÄÌ¿®¤¬È¯Ã£¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÌÚ¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤ËÀ½Å´¤äÂ¤Á¥¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¡¢28ºÐ¤Ç±ôÎ®¤·¤Î³è»ú¤òÈ¯°Æ¡£Ä¹ºêÀ½Å´½ê¡Ê¸½»°É©½Å¹©¶ÈÄ¹ºêÂ¤Á¥½ê¡Ë¤ÎÆ¬¼è¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢1869Ç¯¤ËÆ±»Ô¶½Á±Ä®¤Ë³èÈÇÅÁ½¬½ê¤òÀßÎ©¤·¤ÆÃòÂ¤³è»ú¤ÎÆ³Æþ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Âç¶ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö³èÈÇ°õºþ¤ÎÉáµÚ¤¬ÆüËÜ¤Ë³¤³°¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¶áÂåµ»½Ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡9·î3Æü¤ÏËÜÌÚ¤ÎÌ¿Æü¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î°õºþ¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¸²¾´²ñ¤¬ËèÇ¯¡¢Æ±»ÔÃÃÌê²°Ä®¤ÎÂç¸÷»û¤ÇË¡Í×¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï7Æü¤Þ¤Ç¡¢ËÜÌÚ¤ä³èÈÇ°õºþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅÃæ¡£¸²¾´²ñ¤ÎËè·§°ìÂÀ²ñÄ¹¡Ê58¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¼êÃÊ¤ÎÁÃ¤òºî¤Ã¤¿ËÜÌÚ¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
